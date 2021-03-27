Игорь Комаров представил врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко

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26 марта 2021 года Президент РФ Владимир Путин назначил своим Указом Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области.

27 марта 2021 года в Пензенской области полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров представил депутатам Законодательного собрания региона, членам правительства, руководителям территориальных органов исполнительной власти, главам муниципальных образований, представителям СМИ, общественных и религиозных организаций врио губернатора Пензенской области.

«Олег Владимирович прекрасно знает ситуацию, сложившуюся в регионе, понимает, какие проблемы волнуют жителей. Уверен, что с его опытом ему удастся наладить эффективную работу в регионе, чтобы люди почувствовали заботу власти и качество жизни улучшилось», – отметил полпред.

Кроме того, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел рабочую встречу с Олегом Мельниченко, где обозначил первоочередные задачи социально-экономического и общественно-политического развития региона.

Игорь Комаров также подчеркнул, что «у Пензенской области есть серьезный потенциал для дальнейшего развития. Сейчас в первую очередь надо обратить внимание на показатели демографии, есть потребности в школах и местах для учащихся, необходимо контролировать реализацию национальных проектов».

Врио губернатора Олег Мельниченко отметил, что кроме решения важнейший социально-экономических задач, таких как вакцинирование населения, обеспечение заболевших необходимыми лекарственными средствами, проведение противопаводковых работ и подготовка к посевным работам, будет выстраивать новую систему взаимодействия чиновников с жителями региона. «Власть должна внимательно и с уважением относиться ко всем просьбам жителей. Все вопросы необходимо рассматривать по существу, а ответы чиновников не должны превращаться в какие-то отписки. Нужно выстроить эффективную и справедливую систему взаимодействия власти и населения», – сказал Олег Мельниченко.

Напомним, 23 марта 2021 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Пензенской области», которым освободил от должности Ивана Белозерцева «в связи с утратой доверия», передает пресс-служба ПФО.

Фото: пресс-служба ПФО