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Специального объявления о создании независимого государства после референдума в Херсонской области не будет, заявил глава местной администрации Владимир Сальдо, сообщает РИА Новости.

"Граждане хотят, чтобы мы были в составе Российской Федерации. А Российская Федерация — это независимое государство, поэтому какой-то промежуток времени, наверное, технологически будет, просто объявляться не будет. Специального объявления не будет", — сказал он.

Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября включительно.

С инициативой немедленно провести референдумы о будущем регионов к властям обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их и восстановит историческую справедливость.

Подчеркивается, что такое решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Фото: РИА Новости / РИА Новости