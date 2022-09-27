Я нашел ошибку
Главные новости:
Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их и восстановит историческую справедливость.
Херсонская область не будет объявлять о независимости
Постепенно батареи начинают разогреваться и в жилищном фонде – с сегодняшнего дня тепло «заводят» в многоквартирные дома.
В Самаре официально стартовал отопительный сезон 
Александр Фетисов провел заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей Самарской области.
В Правительстве региона обозначили планы расширить летнюю оздоровительную кампанию в 2023 году
В целом количество единиц подвижного состава, работающих на маршруте № 67, увеличено до 40.
Автобусный маршрут №67 продлен в Волжский район
В связи с проведением мероприятий, посвященных 130-летию Самарской исторической мечети.
В Самаре временно ограничат движение транспорта по улице Алексея Толстого
Студенты Поволжского строительно-энергетического колледжа встретились с главным инженером Самарской ГРЭС Виктором Яшиным.
«Т Плюс» поделилась «Историей успеха» с будущими энергетиками
Объявлен желтый уровень опасности.
В Самарской области ожидается сильный дождь с ветром
Мужчина не платил алименты на содержание несовершеннолетнего сына.
Теперь суд: в Самаре мужчина ответит за дачу взятки судебному приставу
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58
-0.1
EUR 55.93
-0.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Футболисты "Крыльев Советов" посетили школу-интернат в селе Старый Буян
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Херсонская область не будет объявлять о независимости

27 сентября 2022 18:27
64
Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их и восстановит историческую справедливость.

Специального объявления о создании независимого государства после референдума в Херсонской области не будет, заявил глава местной администрации Владимир Сальдо, сообщает РИА Новости.

"Граждане хотят, чтобы мы были в составе Российской Федерации. А Российская Федерация — это независимое государство, поэтому какой-то промежуток времени, наверное, технологически будет, просто объявляться не будет. Специального объявления не будет", — сказал он.

Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября включительно.

С инициативой немедленно провести референдумы о будущем регионов к властям обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их и восстановит историческую справедливость.

Подчеркивается, что такое решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

 

Фото:  РИА Новости / РИА Новости

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области задачи по призыву в рамках частичной мобилизации выполняются в полном объеме.
27 сентября 2022  15:01
«Горжусь земляками – защитниками Отечества», - Губернатор Дмитрий Азаров
201
В Самаре заработала горячая линия по вопросам о частичной мобилизации
27 сентября 2022  13:49
В Самаре заработала горячая линия по вопросам о частичной мобилизации
276
В Кировском районе 1 и 2 октября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
27 сентября 2022  12:21
В Кировском районе 1 и 2 октября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
232
По 24 октября в Самарской области пройдут всероссийские проверочные работы для обучающихся 5-9 классов
26 сентября 2022  11:40
По 24 октября в Самарской области пройдут всероссийские проверочные работы для обучающихся 5-9 классов
989
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, успеха во всех начинаниях и новых трудовых свершений на благо Самарской земли и нашей великой страны – России!
25 сентября 2022  14:11
Дмитрий Азаров поздравил работников и ветеранов машиностроительного комплекса с профессиональным праздником
741
Весь список