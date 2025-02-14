Губернатор и замминистра труда РФ в Самаре открыли областной центр поддержки участников СВО «Сердце воина»

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В пятницу 14 февраля, в Самаре на ул. Скляренко, 1 открылся областной центр комплексной поддержки участников СВО и членов их семей «Сердце воина». В церемонии открытия приняли участие губернатор Вячеслав Федорищев, первый заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, и.о. директора федерального «Научного центра психического здоровья» Юлия Чайка.

Центры «Сердце воина» – это часть масштабной программы, реализуемой по поручению губернатора Вячеслава Федорищева на основе предложений ветеранов спецоперации, в частности участника СВО Антона Ястребкова, прошедшего подготовку по региональной программе «Школа героев», общественного советника Губернатора Самарской области.

Цель проекта – обеспечение комплексной поддержки участников СВО и членов их семей в дополнение к уже созданным центрам поддержки участников СВО, региональному филиалу госфонда «Защитники Отечества». Центры «Сердце воина» планируется открыть в населенных пунктах Самарской области с населением свыше 5000 человек. Их деятельность направлена на психологическое сопровождение участников СВО с посттравматическим стрессовым расстройством, а также помощь в трудоустройстве и социальной координации по федеральным и региональным мерам поддержки.

«Сегодня большой запрос у участников СВО, особенно у ребят, которые приходят в отпуск, которые демобилизуются, на скорейшую адаптацию к мирной жизни. И первым этапом этой адаптации является психологическое сопровождение, психологическая поддержка. Переходить от состояния боевых действий к мирной жизни часто бывает непросто, поэтому такие центры, фонд «Защитники Отечества», наши организации социального обслуживания – все они сегодня нацелены на то, чтобы помощь оказывать», — подчеркнула первый заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

Глава региона вместе с Ольгой Баталиной и Юлией Чайкой, а также Антоном Ястребковым осмотрели центр, пообщались со специалистами и защитниками Отечества, которые были на приеме. «Мы каждый день общаемся с участниками СВО, от них узнаем, какой есть запрос на сопровождение, помощь и поддержку, — отметил Вячеслав Федорищев. — И если медицинская реабилитация в целом организована и наращивается, то по психологическому сопровождению, социальной реабилитации есть очень много организационных вопросов. Мы должны все вместе переломить тренд, когда люди стесняются обращаться за такой помощью, потому что это помощь важнейшая. Мы точно понимаем, что ребятам — и членам их семей, что иногда бывает не менее важно — она нужна, и мы должны ее оказывать очень быстро, профессионально».

Глава региона поблагодарил Юлию Чайку за поддержку в плане организации повышения квалификации психологов, специалистов «Сердца воина». Психологическую помощь в кабинетах оказывают социальные и клинические психологи, прошедшие обучение по программе «Кризисная психология: управление стрессом», разработанной ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» в рамках реализации проекта.

«Одной из задач обучения, организованного на базе Научного центра психического здоровья, является формирование у психологов, работающих в центрах поддержки, представления об особенностях диагностики кризисных и стресс-ассоциированных расстройств. Курс поможет самарским специалистам подбирать необходимый психодиагностический инструментарий, обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты в форме психологического заключения для дальнейшей психокоррекционной и психотерапевтической работы с кризисной личностью. Научный центр психического здоровья готов содействовать дальнейшему развитию специалистов: для них запланированы семинары, конференции и другие научно-практические мероприятия», — отметила Юлия Чайка, выразив уверенность в том, что такая практика будет полезна и для других регионов РФ.

Кроме того, в центре «Сердце воина» сделан акцент на предоставление помощи в плане переобучения и трудоустройства участников СВО.

«С этого года заработали дополнительные меры поддержки участников СВО, в центрах занятости это направление выделено в отдельную карьерную траекторию. Ребят сопровождают карьерные консультанты, мы расширили направление переподготовки и переобучения, работаем со всеми ключевыми операторами, с тем чтобы предоставлять то обучение, которое соответствует профессиям, востребованным на рынке труда. Работодатели в качестве стимулирования найма могут получать до 100 тысяч рублей в связи с трудоустройством участников СВО. Особая задача – помочь с трудоустройством ребятам с инвалидностью. Дополнительная мера поддержки, которая тоже заработала с этого года – адаптация рабочего места. Работодатель может получить из федерального бюджета до 200 тысяч рублей, чтобы полностью подготовить рабочее место для ребят», — подчеркнула Ольга Баталина и поблагодарила главу региона за комплексную работу по поддержке участников СВО в Самарской области.

«Мы будем наращивать возможности по кадровому сопровождению. Сейчас смотрим, как это сделать», — сообщил губернатор. По мнению Вячеслава Федорищева, важно, чтобы каждый обратившийся в центр получал несколько предложений от работодателей, чтобы они бойца по возвращении с СВО уже ждали.

Напомним, 9 января 2025 года в Самаре центр «Сердце воина» открылся на базе семейного МФЦ (ул. Урицкого, 14). Также начали работу центры в Новокуйбышевске, Тольятти, Отрадном, Кинеле, Жигулевске, Сызрани. Всего до конца февраля текущего года должны открыться 12 центров.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области