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Губернатор Дмитрий Азаров и министр спорта РФ Олег Матыцин заключили соглашение о сотрудничестве с регионом

5 апреля 2021 15:53
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Стороны обсудили развитие спорта в Самарской области.

В понедельник, 5 апреля, в ходе рабочей командировки в Москву Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с Министром спорта РФ Олегом Матыциным.  Стороны обсудили развитие спорта в Самарской области, а также заключили соглашение о сотрудничестве между ведомством и Правительством региона. 

Документ предусматривает несколько основных направлений совместной работы: создание условий для приобщения граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры и укрепление материально-технической базы объектов спорта, организация и проведение спортивных мероприятий, развитие движения ГТО, а также обеспечение отрасли физической культуры и спорта профессиональными тренерскими кадрами. Мощный импульс этой работе придает реализация федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

«Самарская область - один из наших ключевых партнеров в сфере развития физической культуры и спорта. Знаем, какое внимание власти региона уделяют строительству спортивной инфраструктуры, проведению крупных соревнований, подготовке спортсменов и ближайшего резерва. Надеемся, наше сотрудничество будет способствовать созданию в области более комфортных условий для занятий спортом, развитию массового, детско-юношеского спорта и спорта высших достижений. Главное, чтобы наши граждане были здоровы и любили заниматься спортом», - подчеркнул Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

В Самарской области уже многое сделано по данным направлениям. К примеру, только за прошлый год по нацпроекту введены в эксплуатацию 2 крупных спортивных объекта: крытый каток с искусственным льдом в Похвистнево и физкультурно-спортивный комплекс «Батут» в Тольятти. Проведена модернизация футбольного поля стадиона «Салют» в Самаре. Завершены работы по строительству  23-х универсальных спортивных площадок, созданию 5-ти спортивных площадок для центров тестирования ГТО, а также физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в областной столице. Также новые экипировку и инвентарь получили 2 спортивные школы олимпийского резерва.

В планах на этот год - завершение  строительства легкоатлетического манежа в Тольятти и  реконструкции Дворца спорта в Самаре, модернизация стадиона "Орбита" в Самаре, строительство 2 ФОКов открытого типа, новые универсальные спортплощадки и площадки ГТО, начало строительства лыжероллерной трассы на УСЦ "Чайка" в Самаре

 «Спорт высших достижений – это всегда витрина огромной работы по развитию массового спорта, детского спорта, формированию здорового образа жизни. Именно на это направлены основные усилия министерства, регионального правительства, и именно этим задачам посвящено соглашение, которые мы сегодня подписали с министром спорта. В первую очередь оно направлено на достижение целей нацпроекта «Демография» и федерального проекта «Спорт – норма жизни», - подчеркнул Дмитрий Азаров, рассказывая о соглашении. Глава региона отметил, что жители городов и сёл Самарской области уже видят результаты реализации нацпроекта и активно пользуются новой построенной спортивной инфраструктурой. 

Не менее важно создавать условия для развития спорта высших достижений. По этому направлению также ведется системная работа. Благодаря активной позиции Губернатора уже достигнуты договоренности по созданию в регионе новых центров специализированной подготовки - по боксу и настольному теннису.

«Очень важно, что благодаря массовому спорту зажигаются новые звезды, наши чемпионы. Самарская область вносит заметный вклад в спорт высших достижений страны по многим видам спорта - это и гребля, и единоборства, и фехтование, и современное пятиборье, и многие другие. Мы гордимся нашими спортсменами, а они откликаются на наши просьбы о пропаганде здорового образа жизни и привлечению к занятиям спортом самых маленьких граждан страны. Этот непрерывный цикл должен работать всегда. Будут зажигаться новые звезды, которые своим примером, своими достижениями будут привлекать людей к занятиям спортом. Именно так мы и достигнем показателей, которые определены нацпроектом», - отметил Дмитрий Азаров.

Кроме того, в ходе встречи Губернатор представил главе ведомства министра спорта Самарской области Сергея Кобылянского. Стороны  обговорили, как будет строиться взаимодействие между федеральным и региональным министерствами спорта. Как подчеркнул Сергей Кобылянский, важным направлением работы регионального министерства станет подготовка кадров отрасли физкультуры и спорта.  

«У Сергея Вячеславовича уже складывается очень хороший контакт с коллегами здесь, на федеральном уровне. Олег Васильевич пообещал всемерное содействие по направлениям деятельности министерства», - резюмировал Губернатор.

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Комментарии

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Большое значение уделено созданию современной инфраструктуры для занятий футболом.
5 апреля 2021  16:21
Губернатор Дмитрий Азаров заключил с РФС и Минспорта РФ соглашение о развитии футбола в регионе
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