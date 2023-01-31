Государственное обвинение потребовало заочно приговорить журналиста Невзорова к девяти годам колонии

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Прокурор в прениях сторон попросил Басманный суд Москвы заочно приговорить к девяти годам колонии журналиста Александра Невзорова* по делу о дискредитации российской армии, передает корреспондент РИА Новости.

Кроме того, прокурор попросил суд запретить Невзорову* четыре года администрировать сайты и иные ресурсы.

Слушания проходят без обвиняемого и даже его адвоката, интересы Невзорова* представляет защитник по назначению. По версии следствия, с 9 марта по 30 мая Невзоров* за пределами России, "выражая несогласие с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией" и действуя по мотивам политической ненависти, разместил в Instagram** (деятельность Meta** (соцсети Facebook** и Instagram**) запрещена в России как экстремистская), Telegram и YouTube публикации и видеоролики. В них он опубликовал "под видом достоверной" ложную информацию об умышленном уничтожении российскими военнослужащими роддома №3 в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины, которую ранее опровергало Минобороны РФ.

Следствие считает Невзорова* скрывшимся от правосудия. В конце апреля журналист был объявлен в международный розыск, в мае Басманный суд выдал санкцию на его заочный арест.

Вменяемая Невзорову* статья о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

* СМИ, выполняющее функции иноагента

** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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