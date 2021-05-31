Главный принцип – человекоцентричность: «Единая Россия» в Самарской области начала работу над Народной программой

174

В Самарской области началось формирование Народной программы, с которой региональное отделение партии «Единая Россия» выступит на осенних выборах в Государственную Думу РФ и Самарскую губернскую думу. Рабочая группа, созданная по инициативе губернатора Дмитрия Азарова, соберет лучшие идеи предложения жителей, активистов и сторонников партии, в один программный документ.

«Нужно быстро совершать точные действия, чтобы не упустить те возможности, которые у нас сегодня есть — благодаря национальным проектам, инициированным президентом страны, благодаря тем новым возможностям, которые открываются перед регионом — а значит, перед всеми его жителями. Те идеи, которые озвучены президентом в Послании, мы должны оперативно взять и реализовать, приземлить в Самарской области, действуя во имя и во благо человека», — обозначил задачи, стоящие перед партией, Дмитрий Азаров.

Как отметил на заседании рабочей группы председатель областного парламента Геннадий Котельников, в программу войдут инициативы социального и экономического характера.

«В нашу группу вошли действующие депутаты, активисты и сторонники партии, а также волонтеры и общественники, возглавляет ее — наш губернатор. Группа создана на форуме гражданских социальных инициатив «Защита. Забота. Развитие». Мы начинаем составлять проект Народной программы, которая будет соответствовать этим главным тезисам: поэтому ждем, что предложения поступят самые разнообразные, направленные на благо людей, продиктованные человекоцентричностью», — сказал Геннадий Котельников.

Заместитель секретаря регионального отделения партии Виктор Кузнецов отметил, что проект программы должен быть сформирован в кратчайшие сроки — уже 10 июня его презентуют на региональной партийной конференции, а после этого представят и на федеральном Съезде «Единой России».

«Очевидно, что сработать мы должны максимально оперативно. Основные посылы и принципы определены, на них в значительной мере было ориентировано Послание губернатора — оно должно стать основой для ее формирования. Но не следует забывать, что в обращении главы региона основной акцент делался на тех проектах и проблемах, которые находятся в компетенции регионального уровня. А мы идем не только на региональные, но и на федеральные выборы. Целый ряд проблем, которые обсуждались как законодательные инициативы, как проекты сторонников партии, волонтеров, общественных объединений — не прозвучали в Послании, так как находятся в компетенции федеральных органов власти», — сказал Виктор Кузнецов.

Он отметил, что в программу должны быть включены и механизмы, которые позволят заручиться поддержкой федерального центра — в том числе и финансовой. Виктор Кузнецов напомнил, что без экономического развития региона невозможна эффективная реализация социальных проектов и решений, направленных в помощь тем жителям губернии, кто в ней особенно нуждается.

«Предложения ожидаем по всем основным направлениям. По сути своей эта программа действительно народная, идеи идут от жителей региона — другое дело, что люди, которые высказывают эти инициативы, не всегда могут перевести их на язык законодательных предложений, на программный язык. Это — наша с вами миссия», — подчеркнул Виктор Кузнецов.

Губернатор Самарской области в своем обращении к жителям губернии 18 мая определил пять основных направлений, на которые в ближайшие годы власть должна направить главные усилия. Задача «Единой России» — всячески способствовать воплощению в жизнь этих планов.

Одним их основных направлений работы, которые озвучил губернатор, станет создание эффективной системы первичного звена здравоохранения в регионе. Также речь идет о стимулировании инвестиций и темпов экономического развития, а как следствие — создании новых рабочих мест и о росте доходов жителей области. Ещё один важный вопрос связан с наведением порядка в жилищно-коммунальной сфере, также в текущей повестке - проблемы экологии и дорожное строительство, крупные инфраструктурные проекты.

Первые предложения и проекты по итогам Послания прозвучали на форуме «Защита. Забота. Развитие», который прошел в Самарской области 24 мая. Лучшие инициативы станут частью актуализированной Стратегии лидерства Самарской области и лягут в основу Народной программы «Единой России» в регионе.

Фото: пресс-служба реготделения партии "Единая Россия"