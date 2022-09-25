Глава СПЧ предложил увеличить призывной возраст натурализованных граждан РФ

Я нашел ошибку
Главные новости:
Путин подписал федеральный закон о введении единых общеобразовательных программ
Заветный трофей завоевали баскетболисты «Самары».
Во Дворце спорта имени В.С. Высоцкого прошел 17-ый розыгрыш Кубка памяти заслуженного тренера СССР Генриха Приматова
Отличников и победителей диктанта ждут призы.
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Игорь Осинькин подробно рассказал специалистам Академии о недельном тренировочном цикле "Крыльев Советов".
Игорь Осинькин встретился с тренерами Академии "Крыльев"
Пожары в многоквартирных домах особенно опасны, так как пламя легко перебрасывается из одной квартиры в другую.
МЧС СО: сoблюдайте правила пожарной безопасности в многоквартирных домах
В завершении встреч инспекторы напомнили ребятам о важности световозвращающих элементов и вручили ребятам яркие стикеры.
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Дома высотой до 100 метров хотят построить на ул. Ново-Садовой в Самаре
Дома высотой до 100 метров хотят построить на ул. Ново-Садовой в Самаре
Она обратилась к губернаторам регионов России, отметив, что на них лежит полная ответственность за исполнение мобилизационных кампаний в своих субъектах.
Спикер Совфеда Матвиенко призвала губернаторов проводить частичную мобилизацию без ошибок
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.1
-1.73
EUR 56.48
-2.46
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Футболисты "Крыльев Советов" посетили школу-интернат в селе Старый Буян
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Глава СПЧ предложил увеличить призывной возраст натурализованных граждан РФ

25 сентября 2022 13:27
219
Глава СПЧ предложил увеличить призывной возраст натурализованных граждан РФ

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил рассмотреть возможность увеличения призывного возраста трудовых мигрантов и других граждан, прибывших в Россию и получивших гражданство, до 45 или 50 лет.

"Конституция говорит, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ, не делая различий между теми, кто получил гражданство по рождению, и теми, кто был натурализован. Необходимо заполнить эту правовую лакуну и рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45 или 50 лет", - сказал Фадеев, его слова приводятся в официальном телеграм-канале СПЧ.

По его словам, тема мобилизации очень чувствительна для общества, здесь крайне высок запрос на справедливость и прозрачность процедуры. Одна из часто звучащих претензий касается трудовых мигрантов и иных граждан, прибывших в Россию и получивших гражданство.

"Согласно действующему законодательству, если они старше 27 лет, то они не подлежат призыву на военную службу, а, следовательно, не могут получить военно-учетную специальность и попасть в запас", - отметил глава Совета.

При этом Фадеев уточнил, что речь не идет о немедленной мобилизации натурализованных иностранцев - это было бы дискриминацией.

"Но, например, в Израиле, куда сейчас устремилась некоторая часть наших граждан, репатрианту дается срок в 1 год для обустройства на новом месте, после чего он призывается в Армию обороны Израиля вне зависимости от возраста. Считаю, что подобные механизмы могут быть введены и у нас", - сказал председатель СПЧ.

Он добавил, что в ближайшее время в Совете рассчитывают провести консультации по этому вопросу с профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации, а также с Главным правовым управлением Минобороны России, пишет Интерфакс.

Фото: pixabay.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, успеха во всех начинаниях и новых трудовых свершений на благо Самарской земли и нашей великой страны – России!
25 сентября 2022  14:11
Дмитрий Азаров поздравил работников и ветеранов машиностроительного комплекса с профессиональным праздником
175
Дмитрий Азаров вместе с земляками встретил вернувшихся с Донбасса росгвардейцев
25 сентября 2022  12:04
Дмитрий Азаров вместе с земляками встретил вернувшихся с Донбасса росгвардейцев
294
За невыполнение приказа граждане несут ответственность в соответствии с законодательством.
23 сентября 2022  21:07
Военный комиссар Самарской области опубликовал приказ о частичной мобилизации
1123
Поддержать жителей братских республик в их желании быть вместе с российским народом, с Россией приехали люди не только из областной столицы, но со всей Самарской области. 
23 сентября 2022  20:05
Дмитрий Азаров принял участие в патриотической акции «Своих не бросаем» на площади Славы
1426
Аграрии страны представили свои новинки на Поволжской агропромышленной выставке в Самарской области
23 сентября 2022  16:24
Дмитрий Азаров: «Аграрии вносят огромный вклад в продовольственный суверенитет, продовольственную безопасность нашей страны»
748
Весь список