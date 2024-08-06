Глава региона Вячеслав Федорищев встретился с жителями Нефтегорского района

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Во вторник, 6 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе рабочей поездки в Нефтегорский район посетил ООО «Инновационные кабельные технологии» (ИНКАТЕХ), входящее в ГК «Акрон Холдинг». Завод изготавливает широкий спектр кабельно-проводниковой продукции, поставляет ее не только предприятиям Самарской области, но и в десятки регионов России, дружественные страны ближнего зарубежья. Среди потребителей – в том числе ПАО «НК «Роснефть», ОАО «РЖД».

Глава региона осмотрел производственные цеха, обсудил с директором завода задачи и проблемы, с которыми сталкивается предприятие, какая помощь необходима со стороны области.

Вячеслав Федорищев отметил: «Предприятие очень мощное и самое главное, что потенциал для его развития большой. Здесь наша задача - помогать в развитии».

Острый вопрос – кадровый. Как рассказал генеральный директор завода Владимир Остудин, есть программа подготовки, предприятие сотрудничает с Самарским государственным техническим университетом, есть профильные классы в школе.

Целевое обучение ведется на базе Нефтегорского государственного техникума. Однако там устарела материально-техническая база. Сварочное оборудование, инструменты не соответствуют тем, что используются на предприятии.

«Совместно со стороны региона и предприятия профинансируем обновление материально-технической базы, постараемся успеть к сентябрю, чтобы ребята обучались на оборудовании, на котором потом будут работать на заводе», - сообщил руководитель области.

По словам Вячеслава Федорищева, техникум нуждается и в ремонте, обновление учреждений СПО войдет в программу развития Самарской области.

Также руководитель области пообщался с работниками завода. Одним из первых главе региона был задан вопрос о ремонте межквартальных проездов в Нефтегорске. Как сообщил Вячеслав Федорищев, ряд решений уже принят. «В бюджете добавили средства, которые довели до районов на дороги - 3 млрд рублей. Из них 30 млн уже дополнительно направили сюда. Цифра маленькая по отношению к такой большой проблеме. Но это первый шаг. Будем из бюджетного уточнения (раз в квартал) добавлять больше», - подчеркнул глава региона.

Проблема с ремонтом межквартальных дорог связана с полномочиями уровней власти. «Перекладывали ответственность друг на друга - один уровень власти на другой. Мы эту проблему тоже решили - с 1 сентября нормативная база будет позволять нормально финансировать межквартальные дороги безотносительно того, чьи полномочия. В этом году мы все, что успеем, сделаем, со следующего года будет масштабное обновление дорожного хозяйства в каждом районе», - сообщил руководитель субъекта.

По-прежнему актуален вопрос по вывозу мусора, один из сотрудников обратил внимание Вячеслава Федорищева на эту проблему.

Как отметил глава региона, в области 5 лет функционирует определенная система обращения с коммунальными отходами, обращений по поводу мусора очень много. «Жители не получают качественную услугу, это факт, к сожалению. Все требует очень взвешенных решений, мы меняем систему полностью. С 1 сентября инициируем процедуру расторжения соглашения с региональным оператором, который работал все эти пять лет. Есть большое количество нареканий к его работе, - сообщил Вячеслав Федорищев. - С Правительством области подготовили дорожную карту, которая позволит решать проблему системно. Нам как региону придется предпринять большие усилия, чтобы перейти в новое, лучшее управление этой сложной сферой. Но это наша ответственность. Можно сделать что угодно: ДК построить, Ледовый дворец запроектировать, в колледжи оборудование купить, но, когда все завалено мусором, ощущения от жизни совершенно другие». У Правительства Самарской области, которое сейчас работает над программой развития, одним из важных приоритетов является наведение порядка в коммунальном хозяйстве, в обращении с ТКО в первую очередь, подчеркнул руководитель региона.

Ряд вопросов сотрудников завода касался сферы здравоохранения, в частности, восстановления функций роддома и укрепления штата нефтегорской больницы врачами узкой специализации.

Вячеслав Федорищев пояснил, что сейчас происходит аудит всей системы здравоохранения региона, в том числе существующей маршрутизации в части функции родовспоможения. Решения по роддому будут приняты по итогам анализа. «Будем принимать взвешенное правильное решение», - прокомментировал он.

Кадровое обеспечение медицинских учреждений - это один из важнейших разделов работы Правительства по здравоохранению. «Я был в больнице. Мы поговорили с главным врачом детской больницы, до этого поговорили с главным врачом основной. Мне назвали порядка 8 специалистов, которых не хватает. С руководителем минздрава будем обсуждать, кого можно направить, будем усиливать», - сообщил глава региона. По его словам, решению кадрового вопроса способствует программа «Земский доктор», также важно проанализировать систему оплаты труда.

Среди проблемных тем, которые были обозначены сотрудниками ИНКАТЕХа главе региона, также были очистка местных водоемов и малых рек, обновление лесополос. Это также будет учтено в формирующейся программе развития области. «Это работа на годы, но экологическое благополучие - безусловный приоритет», - подчеркнул глава области.

В завершение разговора Вячеславу Федорищеву задали вопрос о возможности строительства в Нефтегорске Ледовой арены. По мнению работников, это способствовало бы развитию спорта. Проектирование ведется за счет предприятия. К строительству, как отметил Вячеслав Федорищев, планируется привлечь партнеров. «Когда будем компоновать программу по развитию муниципального образования, когда поймем исходя из проектирования, сколько оно стоит, будем планировать финансово», - пояснил он. Приступить к строительству предполагается в следующем году, работы будут идти 1,5 года.

«У нас самое главное в программе развития – здоровье, долголетие и спорт. Спорт - как основа здоровья и долголетия. Помимо больших экономических планов, планов по обновлению дорог, хозяйства, очень большие планы по спорту. Здесь объект нужен, люди давно его ждут, поэтому ему быть», - заключил руководитель области.

В СДК «Мир» в селе Утевка жители района собрались на встречу с врио губернатора Вячеславом Федорищевым. За последние два месяца из Нефтегорского района главе региона поступило порядка трех тысяч обращений. «Типологию проблем знаю. Первое - это участки для многодетных семей, не обеспеченные инфраструктурой, - отметил руководитель региона. – Мы поехали с главой, посмотрели. Эта проблема не уникальна для Нефтегорского района. К сожалению, она во всем регионе присутствует и решается исключительно строительством. Поэтому мы, как Правительство, сейчас формируя наш план действий, закладываем из года в год больше и больше средств на то, чтобы строить дороги, сети, коммуникации. Будем методично, планово строить».

Обеспокоены жители также проблемой затоплений в результате паводка. Они считают, необходимо привлечь профильных специалистов для подробного, профессионального анализа проблемы и выработки ее решений – по их мнению, это и строительство дамб, и расчистка русел рек.

Глава региона подчеркнул: такая работа в регионе уже ведется, предметно изучается состояние сооружений. «Если будут вопросы, которые надо дорабатывать, чтобы безопасность повышать, будем обязательно делать. Трагедии на территории Самарской области не допустим», - сказал он.

Кроме того, у жителей района возникли вопросы о порядке обслуживания газового оборудования домовладений. Вячеслав Федорищев поручил главе района Александру Баландину провести встречу с жителями и дать подробные разъяснения относительно того, как организована эта работа.

Также были озвучены вопросы по качеству воды, восстановлению местных сельхозпредприятий, строительству бассейна, ремонту дорог, благоустройству и другим темам. К 80-летию Победы в Нефтегорском районе отремонтируют парк Победы, а все Вечные огни в регионе станут по-настоящему «вечными».

Фото: пресс-служба правительства Самарской области