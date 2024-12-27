Глава Похвистневского района ушел в отставку

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Глава Похвистневского района Самарской области Юрий Рябов досрочно ушел в отставку. Об этом он сообщил на своей странице вконтакте.

Решение о досрочном уходе с должности было принято собранием представителей муниципального района. Юрий Рябов отметил, что покидает административный пост по состоянию здоровья.

— Решение далось мне нелегко — 25 лет муниципальной службы, из них 13 лет в должности главы района. Хочу поблагодарить губернатора, правительство, Самарскую губернскую думу за трепетное, а местами особое отношение к нашему любимому Похвистневскому району. Дорогие земляки, искренне благодарю вас за совместную работу на благо нашей малой родины, — написал на своей странице Юрий Рябов.

Сейчас обязанности главы Похвистневского района исполняет первый заместитель Сергей Черкасов, пишет Самарская газета.