Экономическая свобода вместо военного положения. Путин о последствиях операции на Украине

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Санкции Запада против Москвы сродни объявлению войны, но для введения военного положения на территории страны нет предпосылок. Об этом заявил в субботу президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний в учебном центре "Аэрофлота" в подмосковных Химках, передает ТАСС.

Россия, по его словам, не планирует отправлять на Украину срочников и резервистов - достаточно имеющихся сил и средств, тем более что почти вся украинская военная инфраструктура уже уничтожена. А на западные санкции ответит либерализацией экономики. Если же Запад попытается установить над Украиной бесполетную зону, как того требует Киев, последствия окажутся "колоссальными и катастрофическими", предупредил глава государства.

ТАСС собрал ключевые заявления президента на встрече.

Об операции на Украине

Решение начать специальную военную операцию на Украине было тяжелым, но необходимым: вступление Киева в НАТО могло бы в будущем привести к конфликту Москвы с альянсом, а если украинцы получат ядерное оружие, "с этой самой секунды судьба России будет совсем иной". "Это абсолютно реальные угрозы. Это не какая-то ерунда надуманная. И ребята наши, которые там сейчас сражаются, жизни свои кладут, они <...> сражаются за наше будущее, за будущее наших детей".

Москва приняла верное решение не ограничиваться поддержкой республик Донбасса непосредственно на линии соприкосновения, поскольку в этом случае к Киеву "бесконечно шла бы поддержка материальными ресурсами, боеприпасами, техникой и так далее". "Поэтому наш генеральный штаб, министерство обороны пошли другим путем, первое, что сделали, - уничтожили всю военную инфраструктуру, ну не всю, частично".

Сейчас операция развивается успешно: "Она идет просто по плану, по графику, все идет так, как запланировал генеральный штаб".

О военном положении и резервистах

Российские власти не планируют вводить в стране военное положение, поскольку это мера на случай внешней агрессии: "У нас такой ситуации нет. Надеюсь, не будет <...> Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории Российской Федерации".

В операции на Украине участвуют и будут участвовать только профессиональные военные: "Ни призывников, ни тех, кто призывается на сборы, мы никого не используем и не собираемся использовать при проведении этой военной операции".

"Что касается добровольцев и тех молодых людей, которые приходят в военкоматы, мы благодарны им за этот патриотический порыв, желание поддержать страну, поддержать вооруженные силы. Наверное, сам факт того, что они приходят, тоже имеет значение, но их помощь пока не требуется. Уверен, и не потребуется".

О возможном вмешательстве Запада

Россия отреагирует на попытки организовать над Украиной бесполетную зону: "Любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы нашим военнослужащим. Мы в ту же секунду будем рассматривать их как участников военных конфликтов, и уже все равно, членами каких организаций они являются".

"Реализация этого требования [Киева] сопряжена с колоссальными и катастрофическими последствиями не только для Европы, но и для всего мира. Я думаю, что понимание этого у тех, кто там на той стороне что-то воркует, есть".

О переговорах с Киевом

Российские предложения находятся "на столе" у представителей Украины, и в Москве есть надежда, что "они на это положительно отреагируют".

Целями России являются денацификация и демилитаризация страны, придание ей нейтрального статуса, "потому что если нейтральный статус, то уже в НАТО не соберутся". Что касается демилитаризации, то возможны разные варианты, которые сейчас обсуждаются в том числе с представителями Киева.

О санкциях Запада

"Санкции, которые вводятся, сродни объявлению войны, но, слава богу, пока до этого не дошло".

Россия ответит на вызовы, создаваемые санкциями, либерализацией экономики: "Я считаю, что в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, выходом может быть только одно - максимальная экономическая свобода для людей, которые занимаются бизнесом". В частности, речь идет о декриминализации экономических преступлений, особенно в случае возмещения ущерба.

Государство и в этих условиях выполнит свои обязательства перед гражданами: "И пенсии, и социальные пособия, они все будут индексироваться". Кроме того, в ближайшее время будут объявлены новые шаги по созданию стройной системы поддержки семей с детьми от беременности до совершеннолетия ребенка.

О ситуации в авиации

Те, кто вводит санкции против российской гражданской авиации, делают это себе в ущерб и "под политическим прессом": "И я думаю, что им тоже не очень нравится это делать".

Россия, однако, не планирует отказываться от зарубежного авиасообщения: "Будем наращивать, конечно, внутренние перевозки, но <...> будем летать за границу [по возможности], будем стремиться к тому, чтобы ситуацию поменять".

У главы Минтранса Виталия Савельева уже есть конкретные предложения по решению проблем с лизингом, запчастями и обслуживанием бортов: "Дадим ему возможность вести переговоры с партнерами <...> Исхожу из того, что летать мы будем".

В сложившейся ситуации есть плюсы с точки зрения необходимости развивать собственную авиацию и инфраструктуру, как в свое время получилось с развитием агропромышленного комплекса: "В этом смысле, как у нас говорят в народе, "не было бы счастья, да несчастье помогло". Так же будем действовать и в области авиастроения, и в области перевозок".

Фото: ТАСС