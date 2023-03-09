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«Единая Россия» запустила кадровый проект «ПолитСтарт»

9 марта 2023 18:04
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В этом году он пройдёт в 38 субъектах и затронет 43 выборные кампании различного уровня – в том числе в новых регионах.

Участвовать в проекте «Единой России» «ПолитСтарт» смогут кандидаты, которые официально зарегистрированы на предварительном голосовании партии, и политтехнологи, планирующие работать в региональных избирательных штабах. Приём заявок идёт на сайте.

«Мы ждём в проекте активных и ярких людей, которые на деле хотят приносить пользу людям. Особое внимание уделим привлечению новых лидеров, которые уже проявили себя в различных сферах, в том числе в зоне СВО или в гуманитарной миссии на Донбассе. Это те, кто в трудное время вместе со страной приближает Победу: участники и ветераны боевых действий, волонтёры, добровольцы-медики, работавшие в новых регионах и госпиталях, ПВР, меценаты и благотворители, системно помогающие нашей армии и семьям военных, военкоры и журналисты. Партия будет оказывать поддержку всем участникам «ПолитСтарта». Это позволит нам обновить депутатский корпус лидерами, которым доверяют люди», – отметил заместитель руководителя ЦИК «Единой России», директор Высшей партийной школы Роман Романов.

Своих представительниц для участия в проекте «ПолитСтарт» и предварительном голосовании направит «Женское движение Единой России», сообщила замсекретаря Генсовета партии, сенатор Дарья Лантратова.

«ПолитСтарт» - хороший шанс для женщин проявить себя в политике. «Женское движение Единой России» с начала своей работы собрало под крылом множество активных, неравнодушных женщин по всей стране. Их работа направлена на помощь другим – бойцам на передовой, семьям военнослужащих, детям. Этот «потенциал добра» несомненно должен принести пользу стране и в их новом качестве – кандидатов на выборах», - считает она.

Наставниками проекта «ПолитСтарт» традиционно выступят известные политтехнологи и политконсультанты: Дмитрий Орлов, Евгений Минченко, Алексей Куртов, представители руководства партии, депутаты Госдумы и сенаторы, губернаторы и региональные депутаты.

В Самарской области координатором проекта станет председатель Президиума совета первичных отделений, депутат Самарской губернской думы Михаил Натальчук.

«Рекомендую всем активистам, нашим волонтёрам принять участие в проекте «Политстарт» и получить первый опыт, попробовав свои силы в предварительном голосовании «Единой России».  Благодаря участию в таких проектах можно научиться чему-то новому, познакомиться со старшими коллегами. Только «Единая Россия» предоставляет такой опыт. В рамках проекта политическими наставниками выступают известные в регионе люди. Среди них и мои коллеги – члены фракции «Единой России», координаторы партийных проектов, известные общественные и политические деятели, депутаты Госдумы», - уверен координатор проекта в Самарской области Михаил Натальчук.

С апреля для всех участников проекта запланировано онлайн-обучение на сайте Высшей партийной школы по курсу «Политический лидер». После этого для тех, кто победит в предварительном голосовании, – очный образовательный модуль на федеральной площадке ВПШ в Москве.

Напомним, «Единая Россия» с 2018 года реализует кадровый проект, который помогает выявить новых лидеров в различных сферах, обеспечивает для них наставническое сопровождение на предварительном голосовании и выборах всех уровней. Каждый год партия на 20% обновляет депутатский корпус.  За 5 лет на участие в проекте подано почти 26 тысяч заявок. Победителями предварительного голосования уровня Госдумы, заксобраний регионов и гордум административных центров стали более 1700 участников проекта. Свыше 500 из них впоследствии избраны депутатами, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия Самара

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