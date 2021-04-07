Я нашел ошибку
Главные новости:
На площадке Высшей партийной школы эксперты провели первый онлайн-семинар для общественников, которые впервые пробуют себя в политике.
«Единая Россия» помогает волонтерам подготовиться к выборам
Проспект Юных Пионеров - место, где планируется установить стелу «Город трудовой доблести».
В Самаре обсудили возможные архитектурные решения стелы «Город трудовой доблести»
Местные жители вспоминают, еще несколько лет назад здесь была неблагоустроенная территория, где по вечерам собирались маргинальные группы населения.
На бульваре Металлургов и площади Мочалова прошел средник
Будьте внимательны и осторожны.
8 апреля в Самарской области ожидается сильный ветер
Ей было 55 лет.
Умерла народная артистка России Ольга Пашкова
Космос как бренд местные производители используют довольно часто, ведь такие изделия пользуются спросом.
Самарский предприниматель  создает «космические» обложки на паспорт
Центром притяжения станут инсталляции планет Солнечной системы, космостанции и 10-метровый космонавт, полюбившиеся самарцам за время новогодних праздников.
10 и 11 апреля жителей Самары приглашают на главный стадион города на "космические" мероприятия
Судебные приставы установили, что ребенок проживает у бабушки в Тольятти.
Девочку, разыскиваемую отцом-итальянцем, судебные приставы нашли в Тольятти
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.77
1.39
EUR 92.33
2.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова отправляется в большой гастрольный тур
Сегодня в Самаре проходит первый субботник по благоустройству города
«Почему Самара – космическая?»: рассказали в детском технопарке «Кванториум – 63 регион»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Список избирательных участков Самары

«Единая Россия» помогает волонтерам подготовиться к выборам

7 апреля 2021 17:50
54
На площадке Высшей партийной школы эксперты провели первый онлайн-семинар для общественников, которые впервые пробуют себя в политике.

На площадке Высшей партийной школы эксперты провели первый онлайн-семинар для общественников, которые впервые пробуют себя в политике.

Слушателям рассказали об актуальной общественно-политической ситуации в стране, базовых задачах в предвыборной кампании и эффективных технологиях работы с избирателями. Эксперты объяснили, что значат данные социологических исследований, какие сегодня существуют запросы у россиян и обозначили основные направления работы кандидатов предварительного голосования «Единой России».

Участников партийной процедуры объединяет нацеленность на помощь людям, отмечает директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский, который стал одним из экспертов семинара. «Неравнодушные люди, склонные к общественной работе и делающие это не на словах, это очень важный кадровый ресурс для серьезных системных политических партий», – уверен он. 

Виктор Потуремский рассказал кандидатам-общественникам о специфике изменения электорального поведения людей, связанной с событиями последнего года, прежде всего, с пандемией коронавируса. Речь шла и о запросах общества к власти и политической системе, а также о ключевой тематике последнего времени – медицине, социальной сфере, экономике, образовании – и о восприятии этих вопросов избирателями.

Участие общественников в избирательной кампании – это принципиальный подход и важная часть партийной стратегии, считает председатель правления ФоРГО Константин Костин.

«За спиной у волонтеров успешный опыт практической работы по оказанию помощи гражданам в период пандемии. В то же время у большинства нет опыта политической деятельности. А для того, чтобы стать кандидатом, придется соперничать, в том числе, и с политическими тяжеловесами», – подчеркнул Константин Костин. Поэтому крайне важно, что «Единая Россия» помогает общественникам получить навыки публичной политической и электоральной работы, добавил эксперт. 

Такие образовательные форматы крайне полезны для тех, кто решил принять участие в предварительном голосовании, но всегда был далек от политики и впервые пробует свои силы, считает руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич. «Тот запрос на обновление, который есть в обществе, и моментальная реакция партии «Единая Россия» на этот запрос – признак открытости власти и искреннего желания предоставить возможность молодым и небезразличным гражданам попасть в представительные органы власти», – уверен он. 

Сами кандидаты из числа волонтеров точно знают, зачем идут на предварительное голосование «Единой России». Детский хирург Михаил Есаян из Краснодара своей задачей видит повышение качества и доступности детского здравоохранения во всех регионах. Мастер спорта международного класса по легкой атлетике Дияс Избасаров из Оренбурга намерен направить свои усилия на реализацию спортивных проектов, продвижение их в массы и сделать спорт доступным для детей и взрослых в сельской местности, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мне близка идея волонтерства, и я уверен, что благодаря этому [участию в предварительном голосовании] о нашем проекте «Волонтер» узнает максимальное количество людей и вступит в наши ряды», - говорит заместитель руководителя регионального отделения банка из Краснодара Владимир Мацкевич.

Идею активнее привлекать к участию в выборах общественников ранее поддержал Президент. В том числе об этом он говорил на встрече с активистами всероссийской акции «МыВместе». По мнению Владимира Путина, это положительно скажется на развитии страны, поскольку волонтерские движения объединяют людей разных взглядов, имеющих собственные подходы к решению разных проблем. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак тогда отметил, что партия окажет общественникам всестороннюю помощь в подготовке к выборам.

Именно новые лица из числа добровольцев, которые по зову сердца оказывали помощь людям в острый период пандемии, должны стать кадровым ресурсом для партийного обновления, убеждены в партии.

Привлечение волонтеров и общественников к избирательному процессу – правильное решение, считает директор благотворительного фонда «Радость», член Общественной палаты Самарской области Светлана Полдамасова.

Добровольцы принимают активное участие в предварительном голосовании «Единой России». Волонтеры Тольятти выдвинули в качестве кандидата в Государственную думу активистку движения «Мы вместе» Ирину Долгополову. В прошлом году она одной из первых присоединилась к городскому волонтерскому движению #МыВместе. Продолжает помогать людям и сейчас.

«Эти люди хорошо понимают и видят проблемы в решении социальных задач, могут их чётко сформулировать, найти решение и отстоять свою гражданскую позицию. Они найдут широкую поддержку среди жителей Самарской области», — уверена представитель Общественной Палаты Самарской области.

«Основным риском для «Единой России» является сама «Единая Россия», если мы сами внутри не будем изменяться, если партия не будет обновляться. И она обновляется. 50% избранных депутатов в рамках электорального цикла 2020 года – это новые кандидаты. Это самые разные люди – врачи, учителя, предприниматели, малый, средний бизнес. Кому близка модель «Единой России», - подчеркнул ранее в разговоре с журналистами секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

На участие в предварительном голосовании уже подано более двух тысяч заявлений: треть из них – от общественников. Среди лидеров по активности кандидатов – Москва, Московская область, Краснодарский край, Рязанская область и Чеченская Республика. Более 40% заявившихся – беспартийные, а треть – молодые люди до 35 лет, передает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
7 апреля 2021  15:04
Защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков поделился своими ожиданиями от матча  "Крыльев" с "Динамо"
Спорт
135
В регионе еще не везде сошел снег, а пожарные подразделения уже начали выезжать на ликвидацию палов сухой травы.
7 апреля 2021  14:17
МЧС СО напоминает об опасности палов сухой травы и мусора
Общество
150
Самару посетят участники международной экспедиции Трудовая доблесть России. Резервы человечества»
7 апреля 2021  12:00
Самару посетят участники международной экспедиции «Трудовая доблесть России. Резервы человечества»
Общество
199
В этом году две крупные магистрали Самары ждет капитальный ремонт
6 апреля 2021  12:31
В этом году две крупные магистрали Самары ждет капитальный ремонт
Транспорт
433
В Самарской области более 80% призывников по состоянию здоровья готовы к службе в армии
6 апреля 2021  11:59
В Самарской области более 80% призывников по состоянию здоровья готовы к службе в армии
Экология
332
Весь список