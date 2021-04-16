«Единая Россия» обратится к Владимиру Путину с предложением запустить программу развития инфраструктурных проектов в регионах

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«Единая Россия» составит программы развития таких проектов вместе с губернаторами субъектов РФ, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород и знакомства с проектом комплексного развития Нижегородской агломерации. По его словам, это может быть строительство дорог, мостов, обновление общественного транспорта, благоустройство и другие проекты.

«Собрав информацию в Нижегородской области и из других регионов «Единая Россия» выйдет с предложением к Президенту поддержать такие проекты. Они по сути являются локомотивами роста экономики наших регионов, на них держится регион, осваиваются новые территории, переселяются люди, строится социальная инфраструктура, поэтому «Единая Россия» поддержит эти предложения … и обратится к президенту РФ», - сказал Андрей Турчак.

Речь может идти о выделении прямого бюджетного финансирования через бюджетные кредиты, либо о запуске механизма так называемых инфраструктурных облигаций.

«Сейчас этот механизм начинает работать, пока по нему условия 15-летние, но окупаемость таких проектов, конечно, не 15 лет. Мы считаем, что нужно увеличивать этот срок до 30 лет», - подчеркнул секретарь Генсовета партии.

Он отметил, что регионы не в состоянии самостоятельно обеспечить реализацию крупных инфраструктурных проектов.

«Экономика проекта такова, что 60% затрат на инфраструктуру может и должно быть закрыто со стороны инвестора, но 40% должно обеспечить государство», - пояснил он.

По итогам прошлых лет Самарская область занимала лидирующие позиции по уровню развития государственно-частного партнерства среди всех субъектов РФ. В 2019 -2020 годах в губернии ввели семь объектов с использованием механизмов ГЧП общей стоимостью 4,8 миллиарда рублей, создали более 1 тысячи рабочих мест.

В прошлом месяце губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член парламентской комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований, депутат Госдумы РФ Леонид Симановский («Единая Россия»), а также члены регионального камбина обсудили вопросы развития региона и реализации крупных инфраструктурных проектов. Один из них – строительство мостового перехода через Волгу и дороги «Обход Тольятти» в рамках международного маршрута «Европа – Западный Китай».

Это один из самых крупных проектов в стране, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Строительство новой дороги и моста не только повысит транспортную доступность внутри губернии, но и окажет серьезное влияние на экспортный потенциал Поволжья.

Сейчас в работе правительства Самарской области находится более 80 проектов, которые уже реализуются и предполагается реализовать с использованием механизма ГЧП, передает пресс-служба Самарского реготделения партии "Единая Россия".

Фото: пресс-служба Самарского реготделения партии "Единая Россия"