«Единая Россия» обратится к Владимиру Путину с предложением запустить программу развития инфраструктурных проектов в регионах

Я нашел ошибку
Главные новости:
Губернатор отдельно поблагодарил руководителей машиностроительных предприятий за то, что им удалось сохранить устойчивость производства в условиях пандемии. 
Дмитрий Азаров обсудил с машиностроителями главные задачи отрасли на 2021 год
Мероприятие приурочено к 60-й годовщине со дня первого полета человека в космос.
20 апреля в Самаре пройдет городской фестиваль «Знаете, каким он парнем был!»
"Это очень работоспособный, очень эффективный управленец".
Николай Ренц избран главой Тольятти
Выставка посвящена 60-летию первого полёта человека в космос.
В театре «Самарская площадь» состоялась презентация выставки рисунков детей с ДЦП «Космические миры»
Проект Panda Meetup – серия конференций и хакатонов, направленных на популяризацию IT-специальностей.
В Самаре в открытом формате состоялась ИТ-конференция Panda Meetup
Дорожникам предстоит привести в нормативное состояние более 26 км автодороги. 
На дороге Тольятти - Хрящевка начались работы по фрезерованию дорожного покрытия
В ходе встречи гостям были представлены презентации территорий, представляющих точки роста экономики региона.
Белорусская делегация посетила «Жигулевскую долину»
Благодаря помощи службы занятости в регионе растет число предпринимателей из числа безработных.
В Самарской области отметили  30-летие со дня образования службы занятости населения
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.55
-1.43
EUR 90.46
-1.77
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Пятый, юбилейный Волгафест-2021 пройдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Список избирательных участков Самары

«Единая Россия» обратится к Владимиру Путину с предложением запустить программу развития инфраструктурных проектов в регионах

16 апреля 2021 15:27
127
И обеспечить ее необходимыми ресурсами – например, льготными кредитами под низкий процент и на длительный срок.

«Единая Россия» составит программы развития таких проектов вместе с губернаторами субъектов РФ, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород и знакомства с проектом комплексного развития Нижегородской агломерации. По его словам, это может быть строительство дорог, мостов, обновление общественного транспорта, благоустройство и другие проекты.

«Собрав информацию в Нижегородской области и из других регионов «Единая Россия» выйдет с предложением к Президенту поддержать такие проекты. Они по сути являются локомотивами роста экономики наших регионов, на них держится регион, осваиваются новые территории, переселяются люди, строится социальная инфраструктура, поэтому «Единая Россия» поддержит эти предложения … и обратится к президенту РФ», - сказал Андрей Турчак. 

 Речь может идти о выделении прямого бюджетного финансирования через бюджетные кредиты, либо о запуске механизма так называемых инфраструктурных облигаций.

«Сейчас этот механизм начинает работать, пока по нему условия 15-летние, но окупаемость таких проектов, конечно, не 15 лет. Мы считаем, что нужно увеличивать этот срок до 30 лет», - подчеркнул секретарь Генсовета партии.

Он отметил, что регионы не в состоянии самостоятельно обеспечить реализацию крупных инфраструктурных проектов.

«Экономика проекта такова, что 60% затрат на инфраструктуру может и должно быть закрыто со стороны инвестора, но 40% должно обеспечить государство», - пояснил он. 

По итогам прошлых лет Самарская область занимала лидирующие позиции по уровню развития государственно-частного партнерства среди всех субъектов РФ. В 2019 -2020 годах в губернии ввели семь объектов с использованием механизмов ГЧП общей стоимостью 4,8 миллиарда рублей, создали более 1 тысячи рабочих мест.

В прошлом месяце губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член парламентской комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований, депутат Госдумы РФ Леонид Симановский («Единая Россия»), а также члены регионального камбина обсудили вопросы развития региона и реализации крупных инфраструктурных проектов. Один из них – строительство мостового перехода через Волгу и дороги «Обход Тольятти» в рамках международного маршрута «Европа – Западный Китай».

Это один из самых крупных проектов в стране, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Строительство новой дороги и моста не только повысит транспортную доступность внутри губернии, но и окажет серьезное влияние на экспортный потенциал Поволжья.

Сейчас в работе правительства Самарской области находится более 80 проектов, которые уже реализуются и предполагается реализовать с использованием механизма ГЧП, передает пресс-служба Самарского реготделения партии "Единая Россия".

 

Фото:   пресс-служба Самарского реготделения партии "Единая Россия"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор отдельно поблагодарил руководителей машиностроительных предприятий за то, что им удалось сохранить устойчивость производства в условиях пандемии. 
16 апреля 2021  18:30
Дмитрий Азаров обсудил с машиностроителями главные задачи отрасли на 2021 год
Экономика
1
16 апреля 2021  18:15
Николай Ренц избран главой Тольятти
Политика
15
Летние пригородные поезда выйдут на маршрут Жигулевское Море – Курумоч с 17 апреля
16 апреля 2021  13:38
Летние пригородные поезда выйдут на маршрут Жигулевское Море – Курумоч с 17 апреля
Транспорт
175
16 и 17 апреля привиться от коронавируса в Самарской области можно в мобильных пунктах возле ТЦ
16 апреля 2021  11:25
16 и 17 апреля привиться от коронавируса в Самарской области можно в мобильных пунктах возле ТЦ
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
249
В Тольятти начал работать круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19
16 апреля 2021  10:54
В Тольятти начал работать круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
177
Весь список