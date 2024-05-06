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Для поддержки самарских артистов запустили образовательный кэмп «Звучи ГРОМЧЕ»
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Для поддержки самарских артистов запустили образовательный кэмп «Звучи ГРОМЧЕ»

6 мая 2024 15:27
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Для поддержки самарских артистов запустили образовательный кэмп «Звучи ГРОМЧЕ»

HiFi-стриминг Звук с помощью приложения для артистов СТУДИО запускает всероссийский проект «Звучи ГРОМЧЕ», который даст возможность музыкантам из любого уголка страны стать заметнее — и выиграть приз на развитие своего творчества.

«Звучи ГРОМЧЕ» — это бесплатный онлайн-кэмп, где эксперты индустрии помогут артистам создать сценический образ и подготовить креативное продвижение их музыки. Независимо от города проживания, у всех будет возможность громко заявить о себе.

Проект образовательный и пройдёт в три этапа: обучение с системой начисления баллов за выполнение заданий, защита презентаций и финальный концерт. Участники онлайн-кэмпа узнают, как создать мифологию артиста и построить вселенную своего музыкального проекта. Эксперты и наставники, среди которых клипмейкер и участник объединения DEAD DYNASTY Георгий VISNU, концертный директор Slava Marlow и Славы КПСС Артем Вараб, менеджер КУОКА и OSA Идан Залмансонс и др., помогут участниками разобраться, как устроена индустрия. Они расскажут, какие инструменты для продвижения треков наиболее актуальны и что нужно делать, чтобы привлечь внимание слушателей.

Отборочный этап начался 22 апреля и продлится до 12 мая, подробности участия на сайте проекта: zvuchi-gromche.ru. Образовательная программа кэмпа пройдет с 20 мая по 30 июня.

Екатерина Комиссарова, директор по развитию СТУДИО и работе с талантами, делится, как родилась идея кэмпа и почему важно реализовывать такие проекты на федеральном уровне, чтобы активнее поддерживать развитие региональных музыкальных сцен:

«Мало написать песню — нужно ещё донести её до людей, сделать так, чтобы твоя музыка была услышана. Сложнейший вызов, с которым сталкиваются молодые таланты — это продвижение. Особенно сложно тем, кто развивает свои проекты в регионах: у нас огромная страна, где много талантов, но из её отдалённых уголков трудно пробиться. Чтобы продолжать заниматься творчеством, начинающие артисты нуждаются в поддержке. Причём поддержке всесторонней: часто опыт экспертов и возможности промо от стриминговой площадки не менее значимы, чем грантовый фонд. Поэтому мы не просто выделяем деньги на поддержку индустрии и молодых артистов, а ещё и делаем онлайн-кэмп, где будут победители, но не будет проигравших: все участники научатся грамотно распределять свои ресурсы и креативно продвигать музыку».

Десять участников, которые успешно пройдут все этапы обучения и самопрезентации, окажутся в финале и выступят на концерте в Пространстве СТУДИО — а также получат шанс выиграть услуги на сумму до 500 тысяч рублей. Общий призовой фонд составляет три миллиона: его поделят поровну между четырьмя победителями в формате релизных пакетов на создание и продвижение творчества. Но абсолютно все участники по итогам онлайн-кэмпа смогут ответить на вопрос: как стать заметнее и позволить своей музыке звучать громче?

 

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