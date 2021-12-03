Дмитрий Чернышенко поручил Минспорту проработать вопрос выделения федеральных средств на софинансирование строительства ледовой арены в Оренбурге

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Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко с рабочим визитом прибыл в Оренбургскую область. Совместно с полномочным представителем Президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Оренбургской области Денисом Паслером он посетил центр настольного тенниса «Факел-Газпром». Также они обсудили развитие спорта в регионе.

На сегодняшний день в Оренбуржье работает 34 стадиона, более тысячи спортзалов, 15 крытых арен со льдом и 59 бассейнов. Дмитрий Чернышенко отметил, что доступность спортивной инфраструктуры для массового и профессионального спорта – важнейшее условие достижения цели, поставленной Президентом Владимиром Путиным. К 2030 году 70% россиян должны регулярно заниматься спортом. Сегодня в Оренбуржье этот показатель превышает 50%. В среднем по России он составляет 45,4%.

«Сегодня мы посетили Центр настольного тенниса. В рамках социального партнерства инвестор будет строить здесь Академию по данному виду спорта. Отмечу, что создание спортивной инфраструктуры совместно государством и бизнесом в других субъектах страны – важное направление, которое мы будем поддерживать и развивать. Среди 42 инициатив, утвержденных председателем Правительства Михаилом Мишустиным, есть инициатива – «Бизнес-спринт». В рамках государственно-частного партнерства будет создаваться активная среда для занятий граждан физкультурой и спортом», - сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что к 2024 году в планах создать 200 «умных» спортплощадок в различных регионах страны, а к 2030 году 50% объектов массового спорта будут строиться при помощи частных инвестиций, будет построена 1 000 «умных» спортплощадок, велодорожек и других объектов. На эти цели до 2030 года Правительство планирует направить около 55 млрд рублей.

«В рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» на территории ПФО создано 32 объекта, из них: 7 физкультурно-оздоровительных комплексов, 15 плоскостных сооружений,1 крытый каток, 6 плавательных бассейнов, 3 региональных центра. Также в рамках программы поставлено 24 комплекта искусственных покрытий для футбольных полей для ДЮСШ и 79 комплектов спортивно-технологического оборудования для спортивных школ в регионе. Объём средств федерального бюджета, привлечённый в указанных целях, составил 2 млрд рублей. Работа по введению новых объектов будет продолжена. Со своей стороны мы также готовы оказывать поддержку в этом вопросе», - добавил Игорь Комаров.

Губернатор региона Денис Паслер отметил планы по расширению спортивной инфраструктуры в Оренбургской области и важность федеральной поддержки в этой работе.

«В настоящее время в области развиваются многие виды спорта, как летние, так и зимние. Для развития спортивной инфраструктуры нам необходима федеральная поддержка. Футболом в регионе занимается более 55 тысяч человек, хоккеем – более 13 тысяч жителей. Осознавая высокий интерес к данным видам спорта, мы разрабатываем проекты по строительству новых спортивных объектов, чтобы осуществлять подготовку спортсменов по федеральным стандартам, а также расширять сообщество занимающихся любительским спортом. Одним из самых популярных видов массового спорта среди жителей области является лыжный спорт. В Оренбурге парк «Качкарский Мар» и Зауральная роща активно используются горожанами для массовых занятий. Для расширения возможностей занятиями лыжным спортом разрабатываем проект по строительству Центра занятий зимними видами спорта в Оренбурге. Это позволит вовлечь еще больше населения в активную физическую деятельность», - сказал Денис Паслер.

Дмитрий Чернышенко добавил: «Сегодня я также дал поручение министерству спорта проработать вопрос выделения средств из федерального бюджета на софинансирование строительства ледовой арены с двумя катками в Оренбурге. Знаем, что потребность в таком объекте крайне высокая у жителей области. Федеральное Правительство будет помогать региону!».

Перед посещением центра настольно тенниса «Факел-Газпром» Игорь Комаров вместе с Денисом Паслером возложили цветы к «Вечному огню» на проспекте Победы, передает пресс-служба ПФО.

Фото: пресс-служба ПФО