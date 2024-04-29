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В турецком отеле брали доплату за разницу в национальности

29 апреля 2024 10:27
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В турецком отеле брали доплату за разницу в национальности

Министерство культуры и туризма Турции начало расследование в отношении отеля в провинции Анталья после сообщений о том, что с гражданина Турции взяли дополнительную плату из-за его гражданства.

По данным государственного телеканала TRT Haber, турист забронировал номер на иностранном сайте, и по прибытии в отель ему предъявили счет на 120 евро (12,7 тыс. рублей) за "разницу в национальности".

Министерство запросило у отеля официальное объяснение и назначило инспектора для проведения проверки. После завершения расследования, заявили в ведомстве, будут приняты "меры наказания" в соответствии с действующим законодательством.

Инцидент ранее вызвал возмущение в социальных сетях, где пользователи осудили дискриминационную практику отеля, пишет Смотрим.

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