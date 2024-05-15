Единый день голосования в Российской Федерации в 2024 году пройдет 8 сентября

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В России осенью пройдут очередные региональные и муниципальные выборы, а также другие выборные кампании, включая выборы депутатов законодательных органов и довыборы в Государственную думу, пишут «Известия».

Традиционно Единый день голосования (ЕДГ) проходит во второе воскресенье сентября. В 2024 году они состоятся в воскресенье 8 сентября. Эту дату озвучила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

Также глава ЦИК представила проект логотипа Единого дня голосования. Он представляет собой прямоугольник с вписанной в него датой - 8 сентября 2024 года в цветах российского триколора. .

По словам Памфиловой, на данный момент планируется почти 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней в 83 регионах. Будет размещено более 35 тыс. мандатов, в выборах смогут принять участие свыше 55 млн избирателей.

В частности, в Единый день голосования запланировано 20 прямых выборов глав регионов. Причем в ряде субъектов ожидаются существенные перемены. Это связано с кадровыми перестановками, которые произошли в мае в правительстве и администрации президента. Речь идет о выборах в Хабаровском крае, Курской, Кемеровской, Калининградской и Тульской областях. Бывшие главы четырех регионов назначены федеральными министрами, а глава Тульской области — помощником президента.

Еще в трех регионах состоятся непрямые выборы — это Кабардино-Балкария, Ингушетия и Крым. Там глав изберут парламенты. Также в Единый день голосования пройдут выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ, выборы на муниципальном уровне и довыборы в Государственную думу.

В ЦИК отметили, что до осени ситуация может измениться. Все изменения, которые могут отразиться на Едином дне голосования, будут определены до 8 июля.

Фото: Telegram@cikrossii