В настоящее время на обоих объектах завершены основные этапы строительства: возведены каркасы, крыши и стены.
В Красноярском районе до конца года откроются два новых ФАПа
В соревнованиях среди мужчин приняли участие 68 сильнейших шашистов из 24 регионов страны, среди них 13 гроссмейстеров.
Олег Дашков - призер чемпионата России по русским шашкам
Политеховцы создали прототип программы – карьерного консультанта, формирующего персональные рекомендации по запросам пользователей.
Студенты Самарского политеха разработали новый программный продукт для HR-консалтинга 
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
В первую очередь тепло подается на объекты социальной сферы, далее - в жилые дома в соответствии с графиком. 
В регионе начался отопительный сезон
Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2110 госпитализированы.
ДТП в Сызранском районе: грузовик врезался в стоящий автомобиль ВАЗ-2110
В рамках предложения клиенты «билайн бизнес» смогут получать скидки в течение всего года в разных категориях: кафе и рестораны, доставка еды, электроника и техника, развлечения, услуги, товары, обучение, отдых, спорт, красота и здоровье.
«Билайн бизнес» откроет клиентам доступ в закрытый клуб бонусов и привилегий
Роспотребнадзор назвал норму температуры в школах и детских садах
Роспотребнадзор назвал норму температуры в школах и детских садах
Общество
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области

1 октября 2025 14:44
54
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.

Во вторник, 30 сентября, Заместитель Председателя Правительства, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. На ней обсуждалось развитие в регионе науки, образования, молодежной политики, туризма, спорта, а также проектов кураторства.

«По поручению Председателя Правительства Михаила Владимировича Мишустина я курирую Приволжский федеральный округ. Самарская область демонстрирует хорошие результаты. В регионе реализуется пять проектов кураторства. Текущее достижение их показателей – 99%. Прошу не сбавлять темпы», – заявил вице-премьер.

Он отметил работу региона по развитию исследований и разработок. «Одна из национальных целей, которую поставил наш Президент Владимир Владимирович Путин, – технологическое лидерство. Самарская область инвестирует в исследования и разработки серьезные средства – в 2024 году более 30 млрд, благодаря чему вы в десятке лидеров рейтинга научно-технологического развития регионов. Это отличный результат. У региона большой кадровый потенциал. Университеты и колледжи активно пользуются федеральными инструментами поддержки. В этом году три ваших вуза стали участниками программы «Приоритет-2030» работают три передовые инженерные школы. По федпроекту «Профессионалитет» создано семь кластеров по пяти отраслям, важным для Самарской области. В 2026 году откроются еще три кластера по итогам отбора 2025 года», – добавил зампред Правительства.

Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.

«Кампус содержательно полностью отвечает интересам технологического лидерства. У каждого направления есть стратегический партнер. Здесь научный подход, креативная экономика и промышленные партнеры, вытягивающие госзаказ на инновации, помогут в новом районе создать целый академический городок», – отметил Вячеслав Федорищев.

Губернатор добавил, что представлял ход реализации проекта во время поездки Президента Владимира Путина в Самарскую область.

Глава региона представил работу вузов по подготовке кадров и привлечению иностранных студентов: «В Самарском медицинском вузе сейчас большое количество студентов – из Индии. Наша задача – не только их обучить, но и сохранять на территории Российской Федерации. Вуз также делает большой вклад в работу по созданию медицинских изделий и реабилитации».

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что один из приоритетов сегодня – молодежная политика. Самарская область дважды побеждала в конкурсе «Регион для молодых» и получила порядка 330 млн рублей на ремонт и оснащение молодежных пространств. Ребята активно вовлечены в патриотические мероприятия под эгидой Росмолодежи.

«Благодарю также за активное участие в нацпроекте «Туризм и гостеприимство». В его рамках строятся модульные гостиницы, продвигаются новые туристические маршруты, обустраиваются туристические центры городов. В Самарской области активно развиваются разные виды туризма, в том числе автомобильный, промышленный и экотуризм», – заявил Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что правительственная комиссия и Минспорт России подготовят рейтинг эффективности регионов в спортивной сфере.

«Самарская область демонстрирует хорошие результаты. У вас по итогам 2024 года уровень вовлеченности граждан в систематические занятия спортом – порядка 60%. А уровень обеспеченности спортивными сооружениями – порядка 45%. Развивается инновационный спорт, работает Федерация фиджитал-спорта Самарской области», – добавил он.

Выделялись средства на создание спортивной инфраструктуры в регионе по федпроектам «Спорт – норма жизни» и «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», а сейчас – в рамках комплексной госпрограммы развития физкультуры и спорта.

Отдельный вопрос встречи – подготовка Самарской области к международному форуму «Россия – спортивная держава», который состоится 5-7 ноября.  

«Вместе с коллегами мы активно готовимся к этому важнейшему событию. Все силы и ресурсы задействуем, чтобы показать участникам форума, нашим гостям и жителям региона все многообразие, потенциал нашего спорта», – сказал губернатор Самарской области.  

В завершение встречи вице-премьер подчеркнул, что Правительство России продолжит поддерживать Самарскую область в ее поступательном развитии.  Вячеслав Федорищев поблагодарил Дмитрия Чернышенко за внимание и поддержку региона.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Акценты В центре внимания Самара

