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Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров обсудили развитие спортивной инфраструктуры регионов

27 августа 2022 17:52
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В Самарской области уже в 2022 году завершится устройство «умных» спортивных площадок в Большеглушицком и Алексеевском районах.

В рамках рабочей поездки в Кировскую область заместитель председателя Правительства РФ, куратор приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров обсудили развитие спортивной инфраструктуры регионов.

В частности, вместе посетили областной стадион «Динамо», который был построен в 1925 году и сейчас нуждается в реконструкции. На стадионе регулярно занимаются конькобежцы областной спортивной школы олимпийского резерва и футболисты городской спортшколы №5, также эта площадка является излюбленным местом для занятий спортом горожан.

«Президент поставил перед нами задачу, чтобы к 2030 году не менее 70% россиян регулярно занимались спортом. Для этого необходима качественная и доступная инфраструктура во всех регионах страны. Мы видим, что Кировская область заинтересована в ее развитии. В рамках федпроекта «Бизнес-спринт» в ближайшие 3 года здесь появится три «умных» спортивных площадки и модульный зал. На это из федерального бюджета было выделено 138 млн рублей», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Напомним, федеральный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» утверждён на основе одной из 42 инициатив Правительства России. В период 2022–2024 годов по всей стране будет построено около 370 спортивных объектов – открытых умных спортивных площадок и быстровозводимых модульных спортивных залов в шаговой доступности.

В Самарской области в рамках данного федерального проекта и государственной программы Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014–2024 годы» уже в 2022 году завершится устройство «умных» спортивных площадок в виде плоскостного спортивного сооружения в Большеглушицком и Алексеевском муниципальных районах.

Реализацию мероприятий национальных и федеральных проектов в регионе контролирует лично Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Об эффективности выбранного темпа работы в области спорта говорят впечатляющие результаты: по итогам 2021 года физкультурой и спортом занимается почти половина жителей региона – 49,7 %, что выше утвержденного национальным проектом планового значения на 3,3 процентных пункта. Участниками комплекса ГТО – самого массового физкультурного движения России – уже стали свыше 470 тысяч жителей региона. По абсолютному числу зарегистрированных участников Самарская область располагается на 3 месте среди субъектов ПФО.

Как было отмечено, в Кировской области также много тех, кто регулярно занимается физкультурой и спортом, – 47,5% жителей. Для популяризации здорового образа жизни также строятся многофункциональные спортивные площадки, площадки ГТО, центры тестирования ГТО, физкультурно-оздоровительные комплексы. В рамках реконструкции стадиона «Динамо» планируется провести полный ремонт трибун и подтрибунных помещений, спортивного павильона, заменить искусственное покрытие на футбольном поле и привести объект в соответствие с современными требованиями безопасности, модернизировать систему освещения, построить футбольный манеж, установить навесы над трибунами.

 

Фото:  пресс-служба ПФО

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