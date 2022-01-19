Дмитрий Азаров встретился с самарскими лауреатами премии Гагарина

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В среду, 19 января, губернатор Дмитрий Азаров встретился с лауреатами правительственной премии имени Юрия Гагарина - представителями регионального научно-космического сообщества.

Церемония вручения премии Правительства РФ имени Юрия Гагарина состоялась в конце ноября прошлого года в Москве. Она учреждена в целях развития отечественной космической деятельности, а также в честь отмечавшегося в 2011 году 50-летия первого полёта человека в космос. Премия присуждается один раз в пять лет. Она включает денежную часть на коллектив, диплом и почетный знак лауреата.

В 2019 году награды получили 10 коллективов. В их числе - представители Самарской области:

- руководитель работы, академик РАН, доктор технических наук, профессор, президент Самарского национального исследовательского университета имени Королева Виктор Сойфер;

- член-корреспондент РАН, доктор технических наук, заместитель генерального конструктора по испытаниям АО "РКЦ "Прогресс", профессор кафедры космического машиностроения Самарского университета им. Королёва Геннадий Аншаков;

- инструктор-космонавт-испытатель - заместитель начальника Центра по подготовке космонавтов - командир отряда космонавтов ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина", почетный выпускник Самарского университета им. Королёва Олег Кононенко;

- доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой космического машиностроения Самарского университета им. Королёва Вадим Салмин;

- кандидат технических наук, доцент, исполнительный директор института авиационной и ракетно-космической техники Самарского университета им. Королёва Иван Ткаченко.

Под руководством Виктора Сойфера команда создала научно-образовательный комплекс, обеспечивающий подготовку высококвалифицированных специалистов в области космического аппаратостроения и информационных технологий дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

На встрече с лауреатами престижной премии Дмитрий Азаров ещё раз поздравил их с победой и поблагодарил за проделанную работу.

"Для нашего региона - признанного центра отечественного космического ракетостроения, развития космоса, подготовки кадров для аэрокосмической промышленности России - это безусловно значимое событие, - подчеркнул губернатор. - Вклад каждого из вас в развитие отрасли заслуживает самого искреннего уважения, общественного и государственного признания. Ваши имена известны далеко за пределами нашего региона. И я уверен, что для многих молодых ученых, студентов и школьников они станут такими путеводными звездами к космическим высотам".

Виктор Сойфер отметил, что наш регион достиг мирового уровня в области космических технологий и подготовки специалистов для этой отрасли.

"С момента реализации проекта и внедрения его результатов в образовательную педагогическую деятельность - мы берем последние 15 лет - подготовлено более 3 000 специалистов, из которых почти 1 500 человек работает на РКЦ "Прогресс". Выпускники нашего университета сформировали кадровую основу предприятия, осуществившего свыше 900 запусков космических аппаратов ДЗЗ".

Дмитрий Азаров отметил, что кадровое обеспечение отрасли является важнейшим элементом развития ракетостроения, авиастроения на территории нашего региона и страны. Глава Самарской области выразил уверенность, что созданный учеными научно-образовательный комплекс вне всякого сомнения заслуженно удостоен премии Юрия Гагарина и в дальнейшем будет служить эффективным инструментом для решения кадровых задач.

"Сегодня вопросы наращивания интеллектуального потенциала российской науки, создания эффективной системы управления научными исследованиями, подготовки кадров для наиболее перспективных направлений научно-технологического развития России становятся важнейшим приоритетом, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Президент страны Владимир Владимирович Путин в конце прошлого года объявил ближайшее десятилетие десятилетием науки и технологий. И конечно, Самарская область, обладающая мощным научно-производственным и образовательным потенциалом, просто обязана обеспечить здесь опережающее развитие и научные внедрения".

О победе на премии высказался и Олег Кононенко:

"Будем стараться и дальше. Есть еще много направлений, где можно приложить наши усилия. Это связано и с продвижением самарских предприятий, и самарской науки, - отметил он. - Нужно провести целиком и полностью самарский научный эксперимент на орбите. Я думаю, что у нас большое будущее".

Кроме того, в рамках встречи участники обсудили перспективы развития космической отрасли в регионе и отдельно - научно-образовательного центра "Инженерия будущего". Глава региона поручил министру образования и науки Самарской области Виктору Акопьяну и ректору Самарского университета Владимиру Богатыреву разработать сквозной проект подготовки будущих космонавтов.

Дмитрий Азаров выразил также слова благодарности руководству "Роскосмоса", лично Дмитрию Рогозину за выстроенное сотрудничество с нашим регионом, нашими предприятиями и научно-образовательным центром, сообщает sova.info.

Фото: Фото: Юлия Рубцова