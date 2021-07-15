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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Азаров возглавил общеобластной список кандидатов «Единой России» на выборы в Самарскую губдуму

15 июля 2021 21:20
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На региональной конференции утвердили перечень кандидатов, которые будут представлять партию на выборах в региональный парламент.

Губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Дмитрий Азаров возглавил общеобластной список кандидатов в депутаты регионального парламента, которые представят партию на сентябрьских выборах. В первую тройку также вошли волонтер из Тольятти Ирина Долгополова и действующий председатель губернской думы Геннадий Котельников.

Об этом стало известно по итогам региональной конференции «Единой России» — ее второй этап состоялся в Самаре 15 июля.

В список кандидатов вошли ещё 75 человек — они представят внутриобластные части перечня. Ещё 25 претендентов представят «Единую Россию» в качестве кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам.

Роль Дмитрия Азарова в избирательной кампании 2021 года оценил член Высшего совета Партии, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

«Думаю, организаторы кампании в региональном отделении «Единой России», формируя список таким образом, рассчитывали именно на синергетический эффект от тройки. Он с высокой степенью вероятности будет достигнут. В кампании-2021 очень значительна личная роль Дмитрия Азарова: его лидерство в региональном отделении партии и в списке - не формальное, оно основано на доверии населения, опыте и глубоком знании повестки», — подчеркнул Дмитрий Орлов.

Напомним, участниками партийной конференции стали больше 200 активистов «Единой России». Это представители местных отделений партии, депутаты Государственной Думы и Самарской губернской думы, кандидаты предварительного голосования, представители общественных объединений и средств массовой информации.

Ранее Дмитрий Азаров возглавил федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы России от Самарской области — об этом было объявлено на ХХ Съезде партии 19 июня. В состав территориальной группы также вошли глава городского округа Тольятти Николай Ренц, исполнительный директор самарской общественной организации «Открытое сердце» Регина Воробьева, действующие депутаты Госдумы Леонид Симановский и Владимир Гутенев.

Позднее глава области рассказал о своих дальнейших планах: он намерен оставаться в регионе и работать на его развитие, а возглавить список согласился, чтобы поддержать однопартийцев.

 «Я не планирую в дальнейшем перейти на работу в Государственную Думу, говорю это честно. Я хотел бы и рассчитываю продолжить работу в должности губернатора Самарской области. Мне нравится обустраивать родную землю, это большая честь и большая ответственность. Поэтому планирую продолжить свою работу в должности губернатора региона, если вы, конечно, меня в этом поддержите», — сказал глава области, передает  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: возглавил Дмитрий Азаров список кандидатов «ЕР»

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