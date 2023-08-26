Дмитрий Азаров в Богатовском районе встретился с семьями участников СВО

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В пятницу, 25 августа, во время рабочей поездки в Богатовский район губернатор Дмитрий Азаров встретился с семьями военнослужащих – участников СВО, чтобы обсудить, какие вопросы беспокоят близких защитников Отечества, найти варианты их решения, выяснить, какая дополнительная помощь требуется, а также проконтролировать то, как в районе ведется работа по поддержке семей бойцов.

На встрече, которая состоялась в Доме молодежных организаций в селе Богатое, Глава региона встретился с родственниками военнослужащих, чтобы обсудить, какая дополнительная помощь необходима, в том числе по вопросам, которые требуют отработки на федеральном уровне.

Надежда Николаевна, супруга военнослужащего, обратила внимание Губернатора на вопрос предоставления социальных пособий: «У нас многодетная семья и раньше мы получали социальное пособие на детей, которое необходимо переоформлять каждый год. В этот раз при подаче заявления мне отказали, потому что в доход семьи включили выплаты супруга, который добровольцем отправился в зону СВО. Почему мобилизованным исключают эти выплаты, а контрактникам и добровольцам нет»?

К разговору подключилась министр социально-демографической и семейной политики области Регина Воробьева. Она пояснила, что эта мера поддержки является федеральной. «Действительно это так. Поэтому мы направили письмо в федеральное Министерство труда и попросили разъяснить этот вопрос. Ждем ответа», – отметила глава ведомства. «Вопрос носит системный характер, постараемся его отработать», – добавил Дмитрий Азаров.

Мама бойца Татьяна Владимировна поблагодарила Губернатора за помощь землякам – защитникам Родины, в частности за организацию телемостов. Напомним, по инициативе Дмитрия Азарова были неоднократно организованы телемосты военнослужащих с их родственниками, чтобы они могли увидеться и пообщаться, не смотря на расстояния. «Для матери, которая не видела родного сына несколько месяцев, увидеть его и поговорить с ним очень важно. Поэтому огромная благодарность вам, Дмитрий Игоревич», – сказала женщина.

Дмитрий Азаров отметил, что подобные телемосты будут проводиться и дальше, чтобы не терялась связь с родственниками. К тому же, это придает бойцам дополнительные силы, укрепляет боевой дух и вселяет уверенность в Победе. «Главная поддержка нашим воинам идет от вас. Ваши слова и любовь вне всякого сомнения играют ключевую роль», – отметил Глава региона.

Боец, участник СВО, Игорь также поблагодарил Губернатора за организацию телемостов, в которых он сам участвовал, а также выразил слова признательности за поддержку бойцов Самарской области. «Спасибо за то, что регулярно находитесь рядом с бойцами, ребята это отмечают. Поддержка от вас идет колоссальная, привозите спецтехнику. Бойцы это ценят, и не только с нашего региона, со всего ПФО, кто служит вместе с нами. С вами – мы победим!»

Супруг Натальи Дмитриевны героически погиб, защищая Родину. В семье двое детей. «Очень важно, чтобы мы были всегда рядом с семьей», — сказал Дмитрий Азаров, обращаясь к главе Богатовского района Вячеславу Кирееву. «Нас поддерживают, оказывают внимание, спасибо большое», — отметила Наталья Дмитриевна. На вопрос Губернатора, чем надо помочь семье, она сообщила, что ее маме требуется пройти ряд обследований и лечение. Глава региона заверил, что помощь обязательно будет оказана, и поручил заместителю министра здравоохранения, который был на встрече, взять вопрос на личный контроль.

Наталья Евгеньевна поделилась своим опытом взаимодействия с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества». «Мы обращались в фонд с рядом вопросов – нам по всем помогли. Там такие люди работают – чувствуют твою боль, сопереживают, очень внимательные, от бога специалисты, — сообщила женщина. — Обстановка доброжелательная, все такое родное. Отдельное спасибо руководителю фонда Полянсковой Наталье Вадимовне, низкий поклон. Хочу сказать, что и районные власти нам помогают, помощь оказывают. Огромное спасибо».

Наталья Евгеньевна также рассказала Главе региона, что в семье трое детей. Две дочери учатся в Самарском государственном социально – педагогическом университете. Дмитрий Азаров рассказал, что во время недавнего приезда в Самарскую область Министра просвещения Сергея Кравцова обсуждал с ним вопрос ремонта здания вуза. Регион профинансировал часть работ, и уже в следующем году, возможно, начнутся работы.

Жена военнослужащего Марина обратилась к Главе региона с вопросом предоставления отпуска супругу. Уже длительное время его не отпускают домой. «Подготовьте на мое имя обращение, я направлю его в Минобороны, займусь вашим вопросом, — сказал Дмитрий Азаров. — Есть два подразделения, где наибольшие сложности с предоставлением отпусков. Вот наша вторая армия, так там вообще нет вопросов по отпускам, все как положено, ротация происходит, там все четче. Там командарм геройский — Андрей Владимирович Колотовкин, выдающийся полководец, бойцы его Батей зовут. Он очень бережно относится к личному составу, по отпускам почти нет жалоб. По другим подразделениям приходится заниматься».

Наталья Викторовна рассказала Дмитрию Азарову, что ее сын учится в 11 классе, собирается поступать в самарский технический университет. Глава региона напомнил, что сегодня для семей участников СВО есть квоты при поступлении в вузы. «Мы здесь дополнительно готовы помочь, оказать содействие. Хочу сказать, что еще до того, как на федеральном уровне было принято решение по квотам для семей участников СВО, мы со своей стороны здесь помощь оказывали», — сказал Дмитрий Азаров.

В рамках встречи семьи участников СВО обсудили с Губернатором еще ряд вопросов, связанных с поддержкой защитников Отечества. В завершении общения Елена Васильевна поблагодарила Губернатора за диалог. «Очень важно, что вы к нам приехали, встретились, нас выслушали. Вам громадное спасибо», — сказала она.

После встречи с семьями участников СВО Дмитрий Азаров в Никольском монастыре приял участие в молебне в поддержку защитников Отечества.

Фото: Андрей Савельев