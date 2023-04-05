Дмитрий Азаров: Самарской области есть что предложить всей стране в сфере формирования технологического суверенитета

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В среду, 5 апреля, в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований на тему «Работа на опережение. Как Россия движется к технологическому суверенитету?».

К обсуждению были приглашены заместитель Министра науки и высшего образования РФ Дарья Кирьянова, первый заместитель председателя Комитета по науке и высшему образованию Государственной Думы РФ Александр Мажуга, представители учреждений науки и крупных предприятий. Губернаторский корпус в дискуссии представлял член Президиума Госсовета РФ, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он рассказал о ключевых решениях, обсуждавшихся на прошедшем днем ранее заседании Президиума Госсовета РФ по промышленности, где тема технологического суверенитета была магистральной. Также Дмитрий Азаров поделился успешными практиками, реализованными в Самарской области.

Модератор круглого стола, директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына отметила, что концепция технологического суверенитета сегодня формируется, и ее элементы поэтапно начинают внедряться в жизнь. Президент России Владимир Путин уже закрепил «технологическую ответственность» за вице-премьерами. Во время его Послания Федеральному собранию звучала тема высоких технологий с особым акцентом на поддержку научного блока и предпринимателей в высокотехнологичных отраслях.

За круглым столом эксперты обсудили актуализацию системы науки и высшего образования в соответствии с задачами формирования технологического суверенитета, а также готовые кейсы прорывных решений и роль бизнеса на пути к технологической независимости.

Участники круглого стола отметили передовые позиции Самарской области как одного из самых высокотехнологичных субъектов страны с диверсифицированной промышленностью. Регион также имеет успешный опыт по преодолению проблем, связанных с санкционным давлением.

Как подчеркнул в свою очередь Губернатор, у Самарской области есть свои заделы и региону есть что предложить промышленности всей страны.

«Понимаем, что сейчас, пожалуй, главный вызов для промышленности – это технологический суверенитет. Неслучайно на семинаре-совещании, который как всегда уже предшествует заседанию Госсовета, когда шло голосование среди экспертов по перспективным технологическим центрам развития страны, Самарская область попала в топ-5. В этом смысле мы чувствуем свою ответственность», — отметил он.

По словам Дмитрия Азарова, тематика заседания Президиума Госсовета актуальна и соответствует тем вызовам, с которым столкнулась страна: информационная, технологическая, санкционная война, развязанная в отношении России, – беспрецедентные по своему размаху и несправедливости санкции охарактеризовать иначе невозможно. Губернатор уверен: это должно мобилизовать общество, а также общественные и государственные институты на достижение задач, связанных с преодолением тех сложностей, которые пытаются создать недружественные страны.

Ряд решений и предложений для вынесения на заседание Президиума Госсовета обсуждался заблаговременно. Губернатор напомнил, что вопросы по поддержке бизнеса, экономики, промышленности в первоочередном порядке обсуждались и на прошедшем в марте текущего года заседании Совета ПФО – в Самаре тогда присутствовали все губернаторы Приволжского федерального округа, представители министерств, ведомств, Агентства стратегических инициатив. «В итоге был сформирован целый ряд предложений, которые мы обсуждали уже на круглый столах, предваряя заседание Президиума Госсовета», — добавил Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что заседания Госсовета всегда проходят открыто, и это транслируется в СМИ. Тем не менее губернатор счел важным выделить несколько акцентов по итогу заседания — на чем концентрировалось внимание и предложения.

В частности, это поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при разработке приоритетной продукции. Дмитрий Азаров выразил надежду на то, что озвученные предложения войдут в итоговый документ поручений, который всегда формируется после заседания.

По словам Губернатора, в стране есть серьезные научные и инженерные заделы в части поддержки обратного инжиниринга, в том числе создание центров инженерных разработок. «Целый ряд проектов Министерства науки и высшего образования, — это и «Приоритет 2030», и передовые инженерные школы, — нацелены именно на это. И здесь министерство является во многом драйвером как раз создания этих заделов, а значит, и движения вперед», — подчеркнул Губернатор.

Еще одна тема — это декапитализация федерального и регионального фондов развития промышленности на цели предоставления инвестиционных кредитов. «Очень важная тема, поскольку как всегда две главные проблемы – дешевые длинные так называемые деньги, которые нужны для новых инвестиционных проектов, и люди, а значит это подготовка кадров», — пояснил Глава региона.

В Самарской области вопросу подготовки квалифицированных рабочих уделяется особое внимание. «Два года назад в Самарской области с точки зрения бюджетных приоритетов мы год обозначили как год среднего профессионального образования. Мы вместе с федеральным правительством многое сделали для среднего общего образования, привели в порядок школы наши, конечно, фактически закрывается тема по дошкольному образованию», — рассказал Дмитрий Азаров.

Колоссальные шаги были сделаны и по развитию университетов.

«Здесь отдельно бы отметил проект научно-образовательных центров. И в Самарской области такой НОЦ «Инженерия будущего» также работает, он объединяет 6 субъектов. Если брать участников – университеты, это и Санкт –Петербург, и коллеги из Томска, это три университета Беларуси – союзного государства, и Академия наук Республики Беларусь. У нас в этом смысле единственный международный НОЦ, который концентрирует свои усилия на 6 наиболее эффективных направлениях, которые мы выбрали вместе с нашими коллегами из других регионов», — пояснил Губернатор.

С точки зрения технологического суверенитета, подчеркнул Глава региона, потенциал созданных научно-образовательных центров мирового уровня не исчерпан. «НОЦ – это связь науки и производства. Помимо самих университетов, туда входят индустриальные партнеры. Индустриальные партнеры нашего НОЦ – это и крупнейшие госкорпорации страны – Ростех, Роскосмос, это РЖД. У нас есть партнерство с нефтяными компаниями, с «Газпромом», но при этом нашими технологическими партнерами по НОЦ являются и небольшие инновационные компании», — сообщил Дмитрий Азаров.

Как напомнил Глава региона, недавно регион одержал победу в конкурсе на размещение международного студенческого кампуса. «Мы концентрируем усилия на IT-технологиях в этом кампусе, но сразу, при проектировании, предусматриваем в том числе пространства, помещения, возможности размещения дополнительных площадей для наших индустриальных партнеров», — подчеркнул он.

Что касается среднего профессионального образования, Дмитрий Азаров сообщил, что в регионе в наблюдательные и попечительские советы колледжей и техникумов пригласили предприятия и вместе с ними формируют образовательную программу, материально-техническую базу. Закупка технологического оборудования для обучения производится по ориентирам потенциальных работодателей.

Как перспективное направление Губернатор обозначил офсетные контракты – этот вопрос также обсуждался на Президиуме Госсовета. Самарская область имеет опыт заключения офсетных контрактов и продолжит развивать это направление.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что в особых условиях нужны особые решения там, где это связано со скорейшим внедрением, реализацией проектов, способствующих достижению технологического суверенитета. В этой части на заседании были затронуты и вопросы Градостроительного кодекса, поскольку ускорение инвестиционной деятельности связано и с возможностью упрощения ряда процедур, что соответствует текущему моменту.

Для Самарской области важным стало включение в проект поручений по итогам заседания Президиума Госсовета РФ предложений, связанных с отраслевой специализацией, в частности автомобилестроением.

«Вчера был поддержан вопрос об увеличении утилизационного сбора по автомобилям. Решение назревшее, это во многом защитит и производителей отечественных автомобилей, и даст возможность подкрепить наши предприятия с высокой локализацией производства автомобилей и автокомплектующих дополнительным ресурсом», — отметил Дмитрий Азаров.

Также в предварительный проект поручений включен вопрос проработки использования для такси и каршеринга отечественных автомобилей. «Конечно, это не враз решается, конечно, нужно обсуждать степень локализации по тому или иному автомобилю и начинать с достаточно доступных показателей, стимулировать производителей к локалиазции. Конечно, это переходный период, но то, что эта практика, сформировавшаяся во многих странах, даст дополнительный импульс развитию автовпрома, на мой взгляд, безусловно», — подчеркнул Губернатор.

В Самарской области в отрасли автомобилестроения занято большое количество человек, это не только флагман отрасли АВТОВАЗ, но предприятия по производству автокомплектующих. «Это крайне важно для нашего региона, это значительный вклад в валовый региональный продукт. И все, что от меня зависит, сделаю для того, чтобы защитить крупнейший трудовой коллектив и всех, кто в этой отрасли трудится, потому что АВТОВАЗ формирует сотни тысяч рабочих мест и в других регионах – это и производство, и обслуживание, и продажа автомобилей», — заключил Глава региона.

Участники круглого стола, обсуждая вопросы привлечения молодых специалистов в промышленность и их поддержки, использования исследований молодых ученых, развитие престижа инженерных и научных специальностей, успешные проекты импортозамещения продукции в различных отраслях, были единодушны во мнении о том, что для формирования технологического суверенитета страны необходима кооперация науки, образования и бизнеса.

Фото: СОВА