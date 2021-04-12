Дмитрий Азаров: «Самара живёт космосом. И я уверен, так будет всегда»

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Появление в Самарской области такого знакового объекта как планетарий будет способствовать развитию интереса к космическому ракетостроению у школьников и представителей молодого поколения, уверен губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом он сообщил во время экскурсии в музее «Самара Космическая».

Познавательные экскурсии, связанные с космосом, для детей из районов губернии организует «Единая Россия» по инициативе Дмитрия Азарова.

С таким предложением к Дмитрию Азарову в конце марта обратилась многодетная мама из Кинельского района Ольга Дикарева. Глава региона идею не только поддержал, но и предложил ее масштабировать, чтобы все дети губернии могли попасть на такие экскурсии. Региональное отделение партии «Единая Россия» организацию поездок взяло на себя.

«Очень надеюсь, что благодаря нашему музею, юные таланты Самарской области будут выбирать для себя космические дороги в спорте, космические дороги в искусстве, науке», - сказал Дмитрий Азаров.

Школьники Самарской области бесплатно посетят «космические» музеи губернии в год празднования 60-летия первого полета Гагарина в безвоздушное пространство. Благодаря единороссам в музеях космической тематики уже побывали почти сотня детей из сельских районов губернии. Такие познавательные туры для школьников будут продолжены.