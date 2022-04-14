Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии

81

В четверг, 14 апреля, Губернатор Дмитрий Азаров провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области. Участие в нем приняли руководители министерств, муниципальных образований региона, представители правоохранительных органов и надзорных ведомств.

«Сегодня, когда наша страна проводит специальную военную операцию по денацификации, демилитаризации Украины, борьбу с фашизмом, проросшим у границ нашей Родины, мы испытываем гордость за нашу страну, при этом понимаем, каким немыслимым нападкам извне подвергается России. Вопросы антитеррористической безопасности населения в этот период находятся под особым, исключительным, пристальным вниманием, – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам заседания. – Безусловно, наш долг – обеспечить комплексное, своевременное реагирование на возможные вызовы и угрозы. Не допускать провокаций, предупреждать возникновение чрезвычайных ситуаций. Я думаю, что каждый из вас понимает, какая колоссальная ответственность в этот период на всех членах АТК. Хочу подчеркнуть, что в условиях жесточайшей информационной войны, развернутой против нашей страны, необходимо особое внимание уделить безопасности в информационном пространстве, борьбе с фейками, которые распространяются, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри России и на территории нашего региона».

Одна из главных тем повестки – обеспечение правопорядка во время проведения торжественных и памятных мероприятий во время майских праздников – Дня весны и труда и Дня Победы, а также проведение комплекса мер по профилактике и недопущению террористических акций в местах массового скопления людей.

Это традиционный вопрос, который рассматривается на заседании антитеррористической комиссии. Все необходимые мероприятия, как со стороны правоохранительных органов, так и власти, уже отработаны.

День Победы – символ мужества, доблести, великой силы российского народа, символ справедливости, свободы и чести. «Этот праздник для всех нас имеет особое значение. В эти дни пройдут военно-патриотические акции, торжественные мероприятия, Парад Победы, заявлено шествие Бессмертного полка – это народная инициатива, и у людей есть желание самым активным образом принять участие. Мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы создать эти возможности и обеспечить полную безопасность», – акцентировал Дмитрий Азаров.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Самарской области Юрий Дмитриев отметил, что во время проведения мероприятий 1 мая за порядком будут следить свыше 1100 сотрудников полиции, а также дружинники и казаки. Более 650 сотрудников ОВД задействуют в рамках религиозного праздника «Красная горка» и «Ураза байрам».

Порядка 200 мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 9 мая по всей территории региона. «Для обеспечения общественного порядка планируется задействовать 3260 сотрудников органов внутренних дел, 1175 работников частных охранных организаций, 383 представителя добровольной народной дружины и казаков», – доложил Юрий Дмитриев. Помимо прочего, традиционного будут организованы контрольно-пропускные пункты досмотра.

«Казачество может подставить плечо региону и всему обществу в обеспечении правопорядка, помочь в эти дни, когда будет большая нагрузка на органы правопорядка в связи с проведением массовых мероприятий», – отметил Дмитрий Азаров.

«На религиозные праздники мы привлекаем порядка 500 казаков, которые будут нести службу в храмах и охранять порядок», – добавил руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов. Кроме того, в майские праздники казаки будут присутствовать в составе народных дружинников.

Участники совещания отметили, что в ближайшее время будут проведены проверки безопасности всех объектов, поблизости с которыми будут проходить торжественные и памятные мероприятия.

Еще один важный вопрос, который был рассмотрен в рамках заседания, касался обеспечения антитеррористической защищенности объектов отдыха, оздоровления детей, иных мест массового пребывания людей. Это 50 организаций детского отдыха, 27 спортивных объектов, объекты культуры.

«Особое внимание необходимо уделить подготовке объектов детского отдыха. Уже скоро стартует летний оздоровительный период. Нам надо самым тщательным образом проверить готовность на сегодняшний момент объектов, а самое главное – четко обозначить и реализовать в оставшееся время до начала детской оздоровительной кампании все необходимые мероприятия», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

В этом году детей примут 50 стационарных лагерей. Уже создана специальная межведомственная комиссия, которая ведет проверку на наличие систем безопасности: ограждения территорий, шлагбаумов, контрольно-пропускных пунктов, видеонаблюдения, наружного освещения, охранных и пожарных сигнализаций. «С 15 мая комиссия приступают к оценке готовности лагерей к летней оздоровительной кампании», – отметила министр социально-демографической и семейной политики региона Регина Воробьева.

«Понимая свою ответственность в этот особый период, важность работы по обеспечению безопасности людей, правоохранители, органы местной, региональной власти во взаимодействии с общественными организациями, активными жителями городов и сел должны предпринять максимальные усилия», – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам заседания.