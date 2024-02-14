Дмитрий Азаров провел совещание с главами городов и районов области

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Губернатор Дмитрий Азаров провел первое в этом году расширенное заседание с главами городов и районов, членами Правительства Самарской области. Во время встречи обсуждались итоги развития муниципальных образований и региона в целом, а также задачи текущего года, которые должны обеспечить развитие региона в социально-экономической сфере. Это в первую очередь касается исполнения национальных проектов, которые реализуются по решению Президента России Владимира Путина. Отдельное внимание было уделено вопросам помощи участникам специальной военной операции, а также членам семей военнослужащих.

В прошлом году благодаря нацпроектам в регионе введено 86 объектов, включая вновь построенные, реконструированные и капитально отремонтированные. Было завершено возведение трех общеобразовательных школ. Строительство еще шести – продолжается.

В сфере здравоохранения в 2023 году введены в эксплуатацию 39 медицинских объектов, в том числе инфекционный корпус на 100 коек Самарской областной детской инфекционной больнице и новый корпус в Нефтегорской ЦРБ. Также построены 32 ФАПа, 1 ОВОП, З ВА, 1 инфекционный корпус на 24 койки. Завершен капитальный ремонт 110 объектов здравоохранения, закуплено 1838 единиц оборудования, приобретены 131 автомобиль неотложной и 27 автомобилей скорой помощи.

Значимые результаты есть в развитии спорта и культуры. Так, в прошлом году введен в эксплуатацию ФОК в селе Зеленовка Ставропольского района, завершено строительство бассейна в Куйбышевском районе Самары, проведено устройство 22 спортивных площадок. Кроме того, был проведен капитальный ремонт 12 домов культуры, трех муниципальных музеев, двух детских школ искусств. Открыты шесть модельных библиотек, проведено техническое оснащение 13 музеев и четырех театров, открыты четыре кинозала в селах.

Продолжается планомерная работа по обновлению облика наших городов и районов. Строятся и ремонтируются дороги, в порядок приводятся городские и сельские территории. По итогам прошлого года выполнены работы по благоустройству 141 общественных пространств и 321 двора.

Серьезный объем работ запланирован и на текущий год. Дмитрий Азаров акцентировал внимание глав городов и районов на своевременности проведения всех конкурсных процедур. Не менее важный вопрос – четкий контроль сроков исполнения работ. При этом для контроля качества работ необходимо привлекать общественность и активных жителей.

Основа будущего развития – привлечение в регион инвесторов, создание новых производств. Этому направлению работы было уделено отдельное внимание. Глава региона подчеркнул, что несмотря на сложности, связанные с беспрецедентными и несправедливыми санкциями в отношении России, Самарская область показывает динамичный рост и развитие экономики.

Напомним, только за 11 месяцев прошлого года индекс промышленного производства составил 109,4% в сравнении с аналогичным периодом 2022. Самарской области удалось превысить рекорды прошлых лет по вводу в эксплуатацию новых производственных объектов – запущено 31 новое производство, дополнительно открыто порядка 10 тысяч рабочих мест. Чтобы сохранить эту тенденцию, необходимо внимательно относиться к каждому инвестиционному проекту, сопровождать его на всех этапах реализации.

Стабильное социально-экономическое развитие обеспечит надежный тыл, что в современных условиях особенно значимо. Дмитрий Азаров отметил, что необходимо продолжить оказание помощи землякам, которые сегодня с оружием в руках в зоне специальной военной операции защищают свои семьи, свою малую и большую Родину от нацизма. Чтобы бойцы успешно выполняли все боевые задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, Президентом страны Владимиром Путиным, важно позаботиться о семьях военнослужащих, оказать помощь по всем возникающим вопросам.

Глава региона поблагодарил глав городов и районов, которые смогли сплотить неравнодушных людей, готовых прийти на помощь защитникам Отечества и их семьям. Так, совсем недавно из Жигулевска был отправлен гуманитарный груз в зону СВО. В настоящее время готовится к отправке колонна из Камышлинского района.

Помимо прочего во время совещания был затронут вопрос готовности городов и районов Самарской области к проведению важнейшего политического события – выборов Президента страны. Напомним, они пройдут с 15 по 17 марта текущего года. «Наша задача – обеспечить должные условия для голосования, свободного волеизъявления граждан, проживающих и пребывающих на территории Самарской области», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Во время совещания были проанализированы ранее выявленные замечания к зданиям и помещениям, в которых находятся избирательные участки, а также дана оценка работе по их устранению. Губернатор отметил, что со всеми задачами в этом направлении необходимо справиться до 20 февраля.

«Необходимо еще раз продумать удобство организации голосования для всех жителей Самарской области, каждого города, каждого поселка. Вне всякого сомнения, серьезное внимание должно быть уделено обеспечению прозрачности, открытости процедур. Мы подготовили пять тысяч общественных наблюдателей за ходом голосования. И вместе обязаны создать соответствующие условия для общественного наблюдения на территории Самарской области», – акцентировал внимание глав городов и районов области Дмитрий Азаров.

Фото: пресс-служба правительства СО