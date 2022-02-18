Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу переселения граждан из аварийного жилья

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В пятницу, 18 февраля, Губернатор Дмитрий Азаров провел совещание с руководителями профильного министерства и главами муниципалитетов, на котором обсудили ход работы по переселению граждан из аварийного жилья.

Это важнейший вопрос, подчеркнул Губернатор. Проблеме придает исключительное значение руководство страны, Президент России Владимир Путин.

В регионе работа в этом направлении ведется с опережением. Планируемое число жителей, которые должны были до конца 2021 года получить новое жилье взамен аварийного, первоначально составляло 4770 человек. Фактически улучшили жилищные условия 5520 граждан. Установленные на 2021 год показатели были перевыполнены. Это более чем в 2 раза превышает показатели 2020 года, когда было расселено 2560 человек, и намного выше показателей 2019 года, когда комфортное, современное жилье по программе переселения получили всего 329 человек.

Вместе с тем, не расселенными в рамках программы прошлых лет остаются 96 семей: 95 семей из Самары и одна семья из Кинельского района.

«Понятно, что проблемы в этой сфере решаются непросто. Понимаю сложность этих процессов и необходимость договариваться с каждой семьёй. Несмотря на то, что государство предоставляет возможность переехать из аварийного в безопасное, современное, комфортное жилье, зачастую граждане считают, что условия неподходящие. Необходимость договариваться, находить оптимальные решения здесь очевидна. Мы должны, насколько это возможно, идти навстречу пожеланиям людей, неукоснительно придерживаясь принципа человекоцентричности, при этом четкого соблюдения действующего законодательства и всех норм», - отметил Глава региона.

Губернатор поручил областному минстрою настроить чёткое взаимодействие по решению вопросов переселения граждан с застройщиками, довести до них планы застройки в каждом муниципальном районе, где реализуется программа по переселению граждан из аварийного жилого фонда.

«О наших планах – не только на текущий год, но и на перспективу - должно быть известно застройщикам. Мы зачастую сталкиваемся с ситуацией отсутствия жилого фонда, соответствующего требуемым площадям, нормативам, и нам приходится тратить значительные дополнительные средства на избыточные квадратные метры», - подчеркнул Губернатор, отметив, что также существенное влияние оказывает повышенный спрос на жилье на территории Самарской области.

Несмотря на то, что в регионе прирост по вводу жилья в прошлом году составил около 28%, и это лучший результат в ПФО, сохраняется значительный спрос на квадратные метры.

«Понятно, что на пике спроса строительные компании не всегда готовы предоставлять нам жилые площади для расселения людей из аварийного жилья, для детей-сирот», - сказал Дмитрий Азаров, отметив, что нужно обязательно загодя информировать застройщиков о существующих планах по переселению и других социальных программ.

Также Дмитрий Азаров сообщил, что по его поручению в бюджете будут предусмотрены корректировки по выделению дополнительных средств на обеспечение жильем детей-сирот. Свыше 1 млрд рублей было заложено в бюджете на эти цели, теперь по инициативе Губернатора дополнительно будет направлено еще 245 млн руб.

Министр строительства Самарской области Николай Плаксин сообщил, что в 2022 году в регионе планируется переселить из аварийного жилья порядка 3,5 тысяч человек. Кроме того, будет решен вопрос по 96 семьям, которые не были расселены по итогам прошлого года.

О ходе работ по расселению граждан из аварийного жилья доложили главы городских округов - Чапаевска, Октябрьска, Самары, Сызрани, Кинеля и муниципального района Безенчукский.

Так, в Безенчукском районе в 2022 году планируют переселить 112 семей, всего 285 человек. Для этих целей уже построено 2 дома, рассчитанные на 69 семей. По словам главы района Владимира Аникина, к маю люди смогут заселиться в новые квартиры. Кроме того, в районе строится еще один дом, в который до октября будут переселены ещё 43 семьи. В этом же доме выдадут квартиры 13 семьям, которых было запланировано расселить в 2023 году. Кроме того, в нем получат жилье дети-сироты.

«Подход верный, что резервирование идёт на следующий год», - одобрил Губернатор.

В Чапаевске в 2021 году при плане переселения в 67 человек удалось предоставить новое жилье 131 гражданину. В текущем году из аварийного фонда переселят 109 человек. При этом 16 человек уже получили новое жилье. Для еще 95 жителей в городе строят новый дом, сдать который планируют осенью этого года.

В следующем году в Чапаевске запланировано строительство 2 новых домов, взаимодействие с подрядчиками организовано, сроки контрактации – июнь 2022 года. Об этом сообщил глава города Виталий Ащепков.

В Октябрьске в прошлом году переселили 97 граждан, в 2022 году по плану 44 человека. Глава муниципалитета Александра Гожая доложила, что в настоящий момент в городе строится дом на 16 квартир. До ноября текущего года жилье будет передано новым владельцам.

Еще 112 человек планируют переселить в 2023 году, для этого потребуется 86 квартир. Для этих целей в Октябрьске будет построен многоквартирный дом, где также будет предоставлено жилье для детей-сирот.

Губернатор отметил, что в прошлом году в Октябрьске не было построено и введено в эксплуатацию ни одного многоквартирного дома. Жилье для переселения в рамках госпрограммы приобретали на вторичном рынке.

«Допустимо приобретение на вторичном рынке, для некоторых семей такой вариант предпочтительнее. Но приоритет - строительство нового жилья», - подчеркнул Дмитрий Азаров, напомнив о том, что у региона план по вводу жилья на текущий год составляет 2 млн квадратный метров.

В Самаре в 2022 году предстоит расселить 2121 человек, или 792 семьи. Застройщики предоставляют квартиры в Промышленном, Куйбышевском, Кировском районе, в Волгаре, «Новой Самаре». Глава города Елена Лапушкина заверила, что до конца 3 квартала текущего года будут расселены 95 семей, не расселенных по программам прошлых лет.

«Самая большая проблема – стоимость квадратного метра. Ведётся работа с застройщиками. Свою квартирографию мы направили. Для нас эта работа плановая и привычная, но пока достойных предложений нет, - проинформировала Елена Лапушкина. - Те коммерческие предложения, которые нам поступили, начинаются от 80 тысяч рублей за кв м и выше».

«По ценам надо находить компромиссные решения. Мы выручали застройщиков в период спада на строительном рынке, сейчас они должны пойти на встречу по ценам в период пикового спроса», - прокомментировал Губернатор.

В Кинеле в 2021 году было переселено 18 семей. В 2022 году расселению подлежат 10 квартир, в которых проживают 32 человека. Это жилье планируется приобрести на вторичном рынке. С 2018 года на территории городского округа не был введен ни один многоквартирный дом.

«На реализацию госпрограммы в 2021 году был проторгован земельный участок под строительство многоквартирного дома в поселке Усть-Кинельский на 4000 кв м, куда планируется переселить 244 человека. Срок выдачи разрешения на строительство – до 1 июня. Завершить строительство планируют до середины июня 2023 года», - доложил глава Кинеля Александр Прокудин.

Губернатор задал вопрос о судьбе жилого комплекса на территории города, который планировали построить по программе «Комплексное развитие территорий». Но взаимодействие с инвестором городские власти не смогли наладить.

«Мне кажется, вы не понимаете важность этого проекта. Это фактически шаг к масштабной трансформации города. Следуя такой логике, мы бы не построили 50 детских садов, Дворец спорта, десятки ФОКов, никогда бы не взялись за Самарский мост. Но если за дело переживаешь, за родную землю болеешь, думаешь о ее развитии, то берешь на себя ответственность и дополнительную нагрузку», - призвал главу города к ответственности Дмитрий Азаров.

В Сызрани в 2021году план по переселению из аварийного жилья был выполнен: запланированные 174 новые квартиры были переданы владельцам, 378 человек получили жилье. Об этом сообщил глава города Анатолий Лукиенко. В 2022 году нужно обеспечить новым жильем 902 человека, для этого потребуется 648 квартир общей площадью 24 162 кв м.

Сейчас на территории города строятся 2 дома, где для переселения жильцов из аварийного фонда предусмотрено 156 квартир. Завершить строительство намерены до 1 октября 2022 года.

Взамен еще 68 квартир будут приобретено жилье на вторичном рынке. Владельцам 180 квартир будет предложена компенсационная выплата. С владельцами 244 квартир ведётся работа по определению способа расселения.

«Если вы стройкой лично не будете заниматься, не будет результата. Вникните в вопросы строительной сферы. Те темпы строительства, которые сегодня есть, недостаточны. У нас большинство муниципалитетов имеют крайне низкие показатели по вводу жилья, по планированию многоквартирного строительства. У нас есть различные механизмы поддержки, как Комплексное развитие территорий, инструментарий в рамках инфраструктурного меню ВЭБ.РФ и Дом.РФ, в том числе по обеспечению социальной, транспортной, инженерной инфраструктурой, различные меры поддержки. Жилищное строительство - это всегда синергетический эффект – это рабочие места, стройматериалы, комфорт проживания, привлекательность территорий. Но если сами этим вопросом не будете заниматься, то ничего не получится. Лично контролируйте ситуацию по каждому дому, по каждой семье», - подвел итоги совещания Губернатор.