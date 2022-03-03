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Дмитрий Азаров принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области

3 марта 2022 15:09
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Предметом обсуждения стали итоги работы ведомства по укреплению законности и правопорядка в 2021 году и задачи по повышению эффективности прокурорской деятельности на 2022 год.

В четверг, 3 марта, состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры Самарской области. Участие в нем приняли губернатор Дмитрий Азаров, прокурор Самарской области Сергей Берижицкий, главный федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин, председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, начальник Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу Александр Окатьев. Предметом обсуждения стали итоги работы ведомства по укреплению законности и правопорядка в 2021 году и задачи по повышению эффективности прокурорской деятельности на 2022 год.

Обращаясь к собравшимся, губернатор отметил, что в 2021 году в ситуации противодействия распространению новой коронавирусной инфекции прокуратура Самарской области во взаимодействии с правоохранительными органами всех направлений проводили большую работу по укреплению законности и правопорядка на территории региона.

«Усилия прокуратуры Самарской области были направлены на защиту трудовых, социальных, жилищных прав граждан, а также прав и свобод граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Повышенное внимание уделялось защите интересов государства, в том числе в сферах безопасности, экономики и охраны окружающей среды», - сказал глава региона.

Итогом совместной работы всех правоохранительных органов стало снижение уровня преступности на территории региона. Количество зарегистрированных преступлений сократилось на 2,4%. В том числе на 12,5% снизилось количество убийств, на 8,3% преступлений, совершенных в общественных местах.

Важным направлением совместной работы органов власти и ведомства является контроль исполнения национальных проектов. «Нам здесь необходима значительная помощь. Не только контроль за чиновничьими структурами, но и за подрядчиками, - подчеркнул Губернатор, отметив, что особое внимание нужно уделить подрядным организациям, которые не справляются со взятыми на себя обязательствами.

«Большое внимание должно быть приковано к работе жилищно-коммунального хозяйства, - подчеркнул Губернатор, напомнив о совместной практике встреч со старшими по домам и поблагодарив Сергея Берижицкого и Александра Винникова за оперативное, незамедлительное реагирование на жалобы людей на нарушения во время таких совещаний. - Надеюсь, эта практика будет продолжена. Это дает надежду людям, что их просьбы, обращения не останутся неуслышанными».

Совместная работа ведется органами власти и прокуратурой по решению вопросов обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Нашли по предложению прокуратуры и опробуем в этом году новый механизм – выдачу жилищных сертификатов. Надеюсь, этот опыт окажется успешным, будем его расширять», - сообщил Дмитрий Азаров.

Масштабные задачи стоят и в сфере капитального ремонта жилья, и в сфере решения проблем обманутых дольщиков. «Вы знаете, что Президентом страны здесь определены жесткие сроки, - напомнил губернатор. - У нас есть все предпосылки, чтобы с этими задачами справиться».

В зоне особого внимания - вопросы противодействия терроризму и экстремизму, а также сфера межнациональных отношений.

«Сегодня, когда продолжается специальная операция по защите жителей Донбасса от агрессии, операция по демилитаризации и денацификации Украины, это особенно горячая, злободневная тема, требующая повышения эффективности. Мы видим, что против нашей страны развязана информационная война. Надеюсь, у нас все получится, и мы совместно поставим серьезный заслон на территории Самарской области распространению фейковой информации, проведению вражеской информационной кампании относительно нашего государства и вооруженных сил Российской Федерации», - обратился к участникам заседания губернатор.

Геннадий Котельников отметил взаимодействие прокуратуры с Самарской Губернской Думой. Председатель Самарской Губернской Думы сообщил, что ведомство активно участвует в разработке областных законов и поблагодарил за совместную плодотворную законотворческую работу.

«Сегодня наш Президент Владимир Владимирович Путин и губернатор Дмитрий Игоревич Азаров ставят перед нами новые задачи по укреплению законности и правопорядка. В условиях напряженной международной обстановки мы решительно поддерживаем курс Главы нашего государства. Сегодня нам нужно больше единения и ответственности. Только совместными усилиями мы выполним все стоящие перед нами задачи и обеспечим дальнейшее развитие региона и всей страны», - призвал Геннадий Котельников.

По словам прокурора области Сергея Берижицкого, в прошлом году сотрудниками надзорного ведомства было пресечено более 115 тысяч нарушений закона. Восстановлены права порядка 21 тысячи жителей региона.

Глава ведомства отметил, что прошлый год был сложным периодом для всех, но в таких условиях еще более важным становится защита прав граждан на охрану здоровья.

Остро стоял вопрос нарушений трудового законодательства. В отношении руководства предприятий и компаний было заведено 80 уголовных дел, гражданам вернули почти 400 миллионов рублей долга.

Одним из важнейших направлений работы прокуратуры Самарской области является обеспечение социальных прав граждан: сотрудники ведомства помогали людям получить долгожданное положенное им по закону жилье, лекарства, другие льготы.

Свыше 200 направленных в прокуратуру региона исков и заявлений касалось проблем жилищно-коммунального хозяйства. Всего же ежегодно в органы прокуратуры поступает около 100 тысяч обращений по самым разным темам. По каждому из случаев сотрудники ведомства ищут законное, но не формальное решение, тщательно проверяя все доводы.

 

Фото:   правительство СО

 

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