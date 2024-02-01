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Дмитрий Азаров принял участие в совещании по созданию сети кампусов в России, которое провел Владимир Путин

1 февраля 2024 21:55
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Дмитрий Азаров напомнил, что в Самарской области идет работа по созданию Международного межвузовского кампуса IT-направления.

В четверг, 1 февраля, губернатор Самарской области принял участие в совещании по созданию сети современных кампусов. Его проводил Президент России в режиме ВКС, сообщает СОВА

В начале совещания глава государства дал старт открытию новых учебных корпусов, общежитий и вузовских лабораторий в российских регионах. 

"У нас, по оценкам демографов, на протяжении более чем десятилетия число молодых людей будет постоянно расти. И очень скоро ребята, которым сегодня 10-12 лет, придут учиться в техникумы и вузы. И конечно, мы должны уже сейчас, сегодня, работать над тем, чтобы предоставить им широкие, качественно новые условия для самореализации, для успешного карьерного и жизненного роста, для того чтобы они стали и настоящими профессионалами в своем деле, и получили надежные ценностные, нравственные ориентиры. Это, без всякого преувеличения, задача стратегического, общенационального уровня", - подчеркнул Владимир Путин. 

Дмитрий Азаров напомнил, что в Самарской области идет работа по созданию Международного межвузовского кампуса IT-направления. Губернатор отметил, что важнейший вопрос, рассмотренный на совещании, связан с благоустройством прилегающей к кампусам территории: 

"Очень важно, и сегодня об этом говорил Президент, чтобы кампус давал развитие не только образованию, науке, новым технологиям, но и самой территории. И в этом смысле выбранная нами площадка — центр Самарско-Тольяттинской агломерации — это главная перспектива развития и Самары, и Тольятти". 

Глава региона подчеркнул, что импульс развития определенной территории должен быть поддержан и градостроительными решениями: 

"Помимо самого кампуса, лабораторных, образовательных помещений, мест размещения студентов, мы запланировали жилищное строительство — 500 тысяч квадратных метров жилья. Такой градостроительный потенциал несет в себе эта территория". 

Дмитрий Азаров добавил, что большинство обсуждаемых на совещании вопросов в Самарской области учли еще на предпроектном этапе утверждения технического задания: 

"Мы неоднократно собирались с нашими партнерами по реализации проекта: архитекторами, ректорами и, что очень важно, со студентами. У нас уже есть студенческий совет кампуса, ребята активно работают и дают свои предложения, каким бы они видели будущий кампус. Это принципиально важно". 

Комментируя сегодняшнее совещание, губернатор выразил уверенность, что регион движется правильным путем. Он продолжил: 

"Все вопросы, на которые обратил внимание Президент, мы проработали заблаговременно. И это вселяет надежду, что проект будет эффективным. Мы уже приступили к проектированию и рассчитываем, что в следующем году приступим к строительству". 

Дмитрий Азаров напомнил, что проходил крупный международный конкурс по мастер-плану этой территории. Участие приняли 75 архитектурных бюро из 25 стран мира. Были отобраны лучшие проекты. Поэтому все продумано — и развитие территории, и жилищное строительство и создание социокультурных и инфраструктурных объектов. 

Губернатор отдельно отметил внимание главы государства к проекту самарского кампуса. 

"Участвуя в конкурсном отборе (а по оценкам Дмитрия Николаевича Чернышенко и Валерия Николаевича Фалькова, у нас была лучшая заявка), мы еще и заручились прямой поддержкой Президента страны. Поэтому принятое решение в отношении самарского кампуса было осуществлено напрямую президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Я благодарен Президенту за принятое решение. Вне всякого сомнения, это шаг в будущее, это формирование высокотехнологичного, инновационного, молодого, перспективного будущего нашей Самарской области", - резюмировал Дмитрий Азаров.

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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