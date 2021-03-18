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Дмитрий Азаров: Президент в очередной раз убедительно показал как вести переговоры с оппонентами

18 марта 2021 23:23
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"Сегодня наш национальный лидер, Владимир Владимирович Путин, в очередной раз показал, как нужно реагировать на заявления наших заокеанских коллег".

Секретарь Самарского реготделения партии "ЕР" Дмитрий Азаров:

"Всегда приятнее иметь дело со здравомыслящими людьми – и в политике, и в жизни. К сожалению, есть люди абсолютно противоположные, приходится выстраивать коммуникации и с ними. Сегодня наш национальный лидер, Владимир Владимирович Путин, в очередной раз показал, как нужно реагировать на заявления наших заокеанских коллег. Пожелать здоровья – это по-русски, это по-человечески. Кстати, если кому-либо из наших заокеанских коллег нужно подлечиться, готовы оказать прием в медицинских учреждениях Самарской области. Как говорилось в одном известном фильме, «и тебя вылечат!»", передает  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

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