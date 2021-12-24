Дмитрий Азаров представил Владимиру Путину предложения по развитию НОЦ мирового уровня

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В пятницу, 24 декабря, Президент Владимир Путин провел в режиме видео-конференц-связи совместное заседание Госсовета и Совета по науке и образованию, в котором приняли участие руководители регионов, политических партий, представители научного сообщества, члены Правительства и Совета Безопасности, передает sova.info.

- Наша встреча в таком широком составе приурочена к завершению Года науки и технологий. Подведем итоги, обсудим совместные планы по дальнейшему развитию науки в целом и научного просвещения - с учетом огромного внимания общества, граждан к науке, к достижениям наших ученых, - заявил Владимир Путин.



Глава государства отметил, что в обсуждении необходимо учитывать растущий запрос людей на обновление городов, населенных пунктов на основе современных технологических, экологических стандартов, на широкое использование передовых научных разработок в повседневной жизни.



- В этой связи еще одна важнейшая тема нашей встречи - дальнейшие шаги по наращиванию инновационного потенциала российских регионов как ключевого условия благополучия, высокого качества жизни людей на всей территории нашей большой страны, - отметил Владимир Путин. - Думаю, будет правильно, если Год науки и технологий станет началом в России целого научного десятилетия, которое послужит стимулом для дальнейшего развития просвещения. Уверен, это решение поддержат все политические и общественные силы.



С докладом на заседании выступил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона возглавил группу, которая обсуждала вопросы повышения эффективности НОЦ мирового уровня, выступил с докладом на открытии семинара, а также модерировал дискуссию круглого стола, посвященного стратегии развития и совершенствованию системы управления НОЦ. Итогом обсуждения стали содержательные, а зачастую прорывные предложения о том, как развивать региональный сегмент научно-образовательной деятельности.



Дмитрий Азаров в своем выступлении отметил, что поручение Президента, данное в Послании, выполнено. В стране сформировано 15 научно-образовательных центров мирового уровня:



- В орбите НОЦ сегодня 576 организаций. В целом всеми научными организациями сети НОЦ разработано и передано для внедрения в производство 1230 технологий высокотехнологичных продуктов. Общий объем научно-технологических работ и услуг НОЦев превысил 24 миллиарда рублей. Создано почти 4,9 тысячи новых высокотехнологичных рабочих мест. И это показатели по итогам 2020 года, когда еще не все НОЦы были созданы.



Губернатор Самарской области рассказал и об успехах НОЦ, созданного в губернии:



- Сегодня наш межрегиональный НОЦ "Инженерия будущего" включает в себя 6 регионов: Самарская, Пензенская, Ульяновская, Тамбовская области и Республика Мордовия и Чувашия.



Кроме того, идет активное взаимодействие с коллегами из Белоруссии.



Глава региона рассказал об основных направлениях работы НОЦ "Инженерия будущего" - это разработка и создание аэрокосмических систем, двигателестроение, технологии искусственного интеллекта в инжиниринге, водородная тематика и "Умное агро".



Сегодня в НОЦ "Инженерия будущего" входит 67 участников - это предприятия, университеты, НИИ. Стратегическими индустриальными партнерами НОЦ выступают индустриальные корпорации "Ростех", "Роскосмос", а также АО "РЖД".



Также глава региона высказал ряд конкретных предложений по развитию НОЦев. Президент, комментируя доклад губернатора, назвал его "очень содержательным".

Фото: Юлия Рубцова/СОВА