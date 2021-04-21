Дмитрий Азаров: "Послание Президента является программным документом"

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подвёл итоги реализации наказов Президента из Послания 2020 года и рассказал, что ждёт от сегодняшнего заявления Владимира Путина.

Дмитрий Азаров проанализировал работу региона, которая была проделана за год для реализации поручений Президента. Губернатор подчеркнул, что акцент делался на социальной сфере и улучшении качества жизни волжан:

- Все поручения, которые прозвучали в Послании, были четко проанализированы. Разработан план реализации на территории Самарской области. И очень важно, что в прошлом году при поддержке Президента и федерального Правительства, нам удалось все намеченное воплотить в жизнь.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что задачи, которые Владимир Путин озвучивает, работают многие годы. Именно они задают вектор развития государства и общества. Губернатор выразил уверенность, что так будет и в этот раз.

Каждое Послание Президента для Самарской области значит формирование новых целей и задач по улучшению качества жизни населения. Дмитрий Азаров подчеркнул:

- Послание Президента всегда является, на мой взгляд, программным документом.

Глава региона отметил, что каждый россиянин ожидает в сегодняшнем Послании Президента анализа ситуации, связанной с ограничениями из-за пандемии в мире. А также выхода из постковидного периода с использованием современных и высокотехнологичных решений в разных отраслях.

- Я уверен, что главное направление, над которым Президент последовательно работает - это развитие принципов социального государства - будет обозначено в Послании. И будут новые решения, новые поручения, с которыми мы будем справляться во имя и во благо главного богатства нашей страны - человека. Человекоцентричность становится принципом государственного управления на всех уровнях в Российской Федерации.