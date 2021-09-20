Дмитрий Азаров поручил проверить соблюдение мер безопасности в вузах и ссузах региона

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В понедельник, 20 сентября, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание, в котором приняли участие главы министерств и ведомств, муниципалитетов Самарской области.

Совещание началось с минуты молчания. Глава региона выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией, произошедшей сегодня утром в Пермском госуниверситете, где погибли и пострадали люди.

«Трагический случай унес жизни, по оперативным данным, 8 человек. Мы скорбим, выражаем свои соболезнования семьям погибшим, желаем скорейшего выздоровления всем, кто получил травмы, пострадал в этой страшной трагедии», - сказал губернатор.

Дмитрий Азаров поручил министру образования Самарской области, Виктору Акопьяну и руководителю департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрию Иванову провести с ректорами проверки высших учебных заведений на предмет их защищённости. Также профильным ведомствам предстоит провести аналогичные проверки в ссузах, школах и детских садах.

«Мы предприняли дополнительные меры по оснащению учебных заведений средствами безопасности, но понятно, что никакие меры здесь избыточными быть не могут. Нужно оперативно этот вопрос отработать. Прошу до 20.00 доложить о проведенных проверках», - поручил губернатор.