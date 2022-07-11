Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов активнее оповещать жителей об особом противопожарном периоде

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Эта тема из-за наступившей жары стала одной из главных на оперативном совещании, которое провёл Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник, 11 июля.

О том, как строится работа по профилактике и борьбе с пожарами, доложил исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Степанов. Он подчеркнул, что в такую жаркую погоду риски возгораний существенно возрастают. Все службы пребывают в состоянии готовности. Это касается не только лесных массивов, но и населенных пунктов региона.

Дмитрий Азаров подчеркнул необходимость соблюдения всеми ведомствами режима повышенной готовности и призвал активнее оповещать население об особом противопожарном периоде.

«Нужно все необходимые меры принять по защите населенных пунктов и территорий от пожаров», - поставил задачу главам всех муниципальных образований Губернатор.

Дмитрий Азаров потребовал в случае необходимости выставлять посты на автодорогах в связи с противопожарным периодом.