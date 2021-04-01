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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал новое постановление о мерах по борьбе с коронавирусом.



Он продлил самоизоляцию для неработающих жителей губернии старше 65 лет, но вместе с тем появились и некоторые послабления.



С 1 по 11 апреля лица старше 65 лет все ещё не должны покидать место жительства, за исключением покупки продуктов питания, обращения за медпомощью, выгула домашних животных, поездок на работу, прогулок и физической активности на свежем воздухе.



Что касается послаблений, то увеличилось допустимое количество зрителей на спортивных соревнованиях - с 20 до 50 %.