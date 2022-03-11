Я нашел ошибку
Главные новости:
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Губернатор принял участие в расширенной коллегии УФНС по Самарской области.
Дмитрий Азаров: «Поддержка бизнеса – одна из важнейших задач налоговой службы в условиях санкций»
Наряды спецроты ДПС Самарской области проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП на территории региона. 
В регионе функционирует система скрытого наблюдения за участниками дорожного движения
Росздравнадзор ведет постоянный мониторинг ситуации.
Лекарства в аптеках Самарской области были, есть и будут
Наиболее острой проблемой на сегодня является удорожание строительства.
Ход строительства важнейших объектов социальной сферы обсудили в Правительстве СО
К участию в играх дивизионов приглашаются школьные команды КВН всех муниципалитетов Самарской области. 
В Самаре пройдут игры «Системы юниор лиг КВН Самарской области»
С приближением выходных дней сотрудники ГИБДД традиционно переходят на усиленный режим несения службы.
В регионе в предстоящие выходные дни вновь пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!
С каких улиц Самары ночью будут вывозить снег
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 116.75
-3.63
EUR 128.95
-4.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В регионе в предстоящие выходные дни вновь пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД
Всероссийская патриотическая акция железнодорожников «Своих не бросаем» прошла в Самаре
На ж/д вокзале  Самары росгвардейцы провели флешмоб, посвященный Международному женскому дню
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Азаров: «Поддержка бизнеса – одна из важнейших задач налоговой службы в условиях санкций»

11 марта 2022 18:04
74
Губернатор принял участие в расширенной коллегии УФНС по Самарской области.

В пятницу, 11 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в расширенной коллегии УФНС по Самарской области. Руководители региональной налоговой службы, Правительства региона, прокуратуры и силовых структур обсудили итоги совместной работы за прошлый год и основные задачи ведомства на перспективу.

«В эффективной работе ведомства – залог достижения национальных целей развития страны, определенных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, воплощения в жизнь стратегии социально-экономического развития Самарской области. От результатов вашей деятельности во многом зависит формирование бюджетов всех уровней, выполнение социальных обязательств государства перед гражданами», - обратился к участникам заседания губернатор.

Так, если в 2017 году доходы областного бюджета составляли чуть более 150 млрд. рублей, то в прошлом году доходная часть выросла более чем на сто миллиардов и составила 266,4 млрд. рублей.

Рост собственных доходов областного бюджета по итогам 2021 года к 2020 году составил 135,3%. В 2021 году в консолидированный бюджет Самарской области поступило налоговых и неналоговых доходов 237 млрд.  рублей, что почти на 31% превышает уровень 2020 года.

При этом темп роста поступлений собственных доходов по Самарской области был выше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу (129,4%) и в целом по Российской Федерации (126,1%).

Благодаря таким показателям все планы по индексации социальных выплат, строительству и ремонту объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта, инфраструктуры выполняются в полном объеме, и в этом огромная заслуга налоговой службы, отметил глава региона.

Напомним, всего в рамках национальных проектов в регионе запланировано построить 35 и капитально отремонтировать 49 объектов, среди которых больницы, детские сады, школы, спортобъекты, детские школы искусств, дома культуры.

Докладывая об итогах работы за прошедший год, руководитель УФНС по Самарской области Ольга Крикова отметила, что, несмотря на то, что 2021 год прошел под знаком пандемии, в экономике региона наблюдались положительные тенденции. Самарская область заняла 2 место в Приволжском федеральном округе по объему поступлений налоговых и неналоговых доходов

«Мы констатировали, что предприятиями региона было произведено товаров и выполнено услуг на 3,3% больше, чем в соответствующий период прошлого года. Индекс промышленного производства составил 103,3%. Это позволило добиться того, что в консолидированный бюджет РФ за 2021 год от нашего субъекта поступило более 800 млрд. руб., почти на 60% больше, чем за 2020 год», – сообщила руководитель ведомства.

С 1 ноября 2021 года Федеральная налоговая служба также осуществляла прием заявлений на получение субсидии от организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в пострадавших от COVID-19 отраслях. Указанной мерой поддержки воспользовались 11,7 тыс. налогоплательщиков Самарской области. Им была выплачена субсидия в размере 818 млн. рублей.

Одной из основных задач, которые стоят сейчас перед Правительством региона, становится поддержка организаций и предпринимателей Самарской области. Дмитрий Азаров подчеркнул: решить эту задачу можно только сообща, благодаря слаженным действиям всех структур и ведомств.

Сегодня Правительством РФ готовится пакет мер по поддержке экономики. Этот план будет предусматривать, в том числе, предоставление налоговых льгот, отсрочек, рассрочек для бизнеса. Губернатор отметил, что в сложившихся условиях все региональные подзаконные акты по федеральным законам, которые направлены на поддержку компаний, необходимо принимать максимально оперативно.    

Глава региона заявил, что в нынешних условиях беспрецедентного несправедливого санкционного давления со стороны стран Запада особенно важен вклад ведомства в обеспечение социально-экономического развития региона.

«Хочу, чтобы вы понимали ответственность за сохранение экономики, за устойчивое развитие предприятий, за экономическую стабильность в регионе», - призвал глава региона.

Кроме того, отметив, что у налоговой службы за последние 2 года накоплен опыт поддержки бизнеса, губернатор предложил ведомству помочь в мониторинге запросов, проблем, с которыми сталкивается и обращается бизнес, предпринимательское сообщество региона.

 «Вы слышите те проблемы, с которыми бизнес сталкивается. От вас сегодня очень многое зависит. Я понимаю, что у вас есть четкий регламент, алгоритм действий. Но не в коем случае нельзя принимать поспешных решений, которые могут привести к блокированию деятельности предприятий. Сейчас нужно дать возможность бизнесу работать», - обратился к сотрудникам налоговой службы Дмитрий Азаров. 

 

Фото:   правительство СО

 

Теги: Акценты Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В среду, 9 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел очередное заседание штаба по повышению устойчивости экономики региона.
09 марта 2022, 17:31
Дмитрий Азаров поручил ежедневно контролировать график поставок товаров в магазины региона
В среду, 9 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел очередное заседание штаба по повышению устойчивости экономики региона. Экономика
940
Областной парламент утвердил предлагаемые губернатором и Правительством региона поправки в бюджет.
05 марта 2022, 18:54
В бюджете Самарской области зарезервированы средства на непредвиденные расходы в условиях санкций
Областной парламент утвердил предлагаемые губернатором и Правительством региона поправки в бюджет . Политика
1060
Дмитрий Азаров обсудил с руководителями промпредприятий региона возможные меры поддержки в условиях санкций
04 марта 2022, 12:48
Дмитрий Азаров обсудил с руководителями промпредприятий региона возможные меры поддержки в условиях санкций
Губернатор отметил, что при региональном Правительстве в ежедневном режиме работает комиссия по устойчивости экономики Самарской области. Экономика
1582
В центре внимания
Паблики проекта «Объясняем.рф» начали работу в Самарской области
11 марта 2022  12:53
Паблики проекта «Объясняем.рф» начали работу в Самарской области
217
мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
11 марта 2022  11:52
Мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
218
У героя специальной военной операции по защите мира в ДНР и ЛНР остались мать и младшая сестра. 
10 марта 2022  14:37
В Красноярском районе простились с погибшим при исполнении национального долга бойцом
1841
Представили нового Самарского академического театра драмы
10 марта 2022  13:37
Представили нового Самарского академического театра драмы
500
«Единая Россия» предложила выделить на поддержку сельхозпроизводителей 25 млрд рублей в период посевной.
9 марта 2022  20:16
Дмитрий Азаров на всероссийском партийном совещании предложил дополнительные меры поддержки граждан и экономики региона 
1953
Весь список