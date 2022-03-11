Дмитрий Азаров: «Поддержка бизнеса – одна из важнейших задач налоговой службы в условиях санкций»

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В пятницу, 11 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в расширенной коллегии УФНС по Самарской области. Руководители региональной налоговой службы, Правительства региона, прокуратуры и силовых структур обсудили итоги совместной работы за прошлый год и основные задачи ведомства на перспективу.

«В эффективной работе ведомства – залог достижения национальных целей развития страны, определенных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, воплощения в жизнь стратегии социально-экономического развития Самарской области. От результатов вашей деятельности во многом зависит формирование бюджетов всех уровней, выполнение социальных обязательств государства перед гражданами», - обратился к участникам заседания губернатор.

Так, если в 2017 году доходы областного бюджета составляли чуть более 150 млрд. рублей, то в прошлом году доходная часть выросла более чем на сто миллиардов и составила 266,4 млрд. рублей.

Рост собственных доходов областного бюджета по итогам 2021 года к 2020 году составил 135,3%. В 2021 году в консолидированный бюджет Самарской области поступило налоговых и неналоговых доходов 237 млрд. рублей, что почти на 31% превышает уровень 2020 года.

При этом темп роста поступлений собственных доходов по Самарской области был выше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу (129,4%) и в целом по Российской Федерации (126,1%).

Благодаря таким показателям все планы по индексации социальных выплат, строительству и ремонту объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта, инфраструктуры выполняются в полном объеме, и в этом огромная заслуга налоговой службы, отметил глава региона.

Напомним, всего в рамках национальных проектов в регионе запланировано построить 35 и капитально отремонтировать 49 объектов, среди которых больницы, детские сады, школы, спортобъекты, детские школы искусств, дома культуры.

Докладывая об итогах работы за прошедший год, руководитель УФНС по Самарской области Ольга Крикова отметила, что, несмотря на то, что 2021 год прошел под знаком пандемии, в экономике региона наблюдались положительные тенденции. Самарская область заняла 2 место в Приволжском федеральном округе по объему поступлений налоговых и неналоговых доходов

«Мы констатировали, что предприятиями региона было произведено товаров и выполнено услуг на 3,3% больше, чем в соответствующий период прошлого года. Индекс промышленного производства составил 103,3%. Это позволило добиться того, что в консолидированный бюджет РФ за 2021 год от нашего субъекта поступило более 800 млрд. руб., почти на 60% больше, чем за 2020 год», – сообщила руководитель ведомства.

С 1 ноября 2021 года Федеральная налоговая служба также осуществляла прием заявлений на получение субсидии от организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в пострадавших от COVID-19 отраслях. Указанной мерой поддержки воспользовались 11,7 тыс. налогоплательщиков Самарской области. Им была выплачена субсидия в размере 818 млн. рублей.

Одной из основных задач, которые стоят сейчас перед Правительством региона, становится поддержка организаций и предпринимателей Самарской области. Дмитрий Азаров подчеркнул: решить эту задачу можно только сообща, благодаря слаженным действиям всех структур и ведомств.

Сегодня Правительством РФ готовится пакет мер по поддержке экономики. Этот план будет предусматривать, в том числе, предоставление налоговых льгот, отсрочек, рассрочек для бизнеса. Губернатор отметил, что в сложившихся условиях все региональные подзаконные акты по федеральным законам, которые направлены на поддержку компаний, необходимо принимать максимально оперативно.

Глава региона заявил, что в нынешних условиях беспрецедентного несправедливого санкционного давления со стороны стран Запада особенно важен вклад ведомства в обеспечение социально-экономического развития региона.

«Хочу, чтобы вы понимали ответственность за сохранение экономики, за устойчивое развитие предприятий, за экономическую стабильность в регионе», - призвал глава региона.

Кроме того, отметив, что у налоговой службы за последние 2 года накоплен опыт поддержки бизнеса, губернатор предложил ведомству помочь в мониторинге запросов, проблем, с которыми сталкивается и обращается бизнес, предпринимательское сообщество региона.

«Вы слышите те проблемы, с которыми бизнес сталкивается. От вас сегодня очень многое зависит. Я понимаю, что у вас есть четкий регламент, алгоритм действий. Но не в коем случае нельзя принимать поспешных решений, которые могут привести к блокированию деятельности предприятий. Сейчас нужно дать возможность бизнесу работать», - обратился к сотрудникам налоговой службы Дмитрий Азаров.

Фото: правительство СО