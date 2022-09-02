Дмитрий Азаров поддержал инициативу общественников по установке в Самарской области памятника защитникам Донбасса 

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В пятницу, 2 сентября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с земляками возложил цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» в память о погибших в годы Второй мировой войны защитниках Отечества.

Вторая мировая война продолжалась с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945. В ней принимали участие 62 государства. По разным оценкам историков в ней погибли от 50 до 80 миллионов человек – военных и гражданского населения.

«77 лет назад завершилась Вторая мировая война. Был повержен фашизм, милитаризм. И решающий вклад в разгром этих сил зла внесла наша страна, наш народ. И тогда человечество вздохнуло с облегчением, посчитав, что навсегда угроза распространения нацизма завершена, положен конец этой античеловеческой идее. Но, к сожалению, это оказалось не так. Неонацисты стали появляться по всему миру, к сожалению, в Европе, которая понесла колоссальные потери. – отметил Губернатор. – Такое невозможно в нашей стране. Слишком дорогую цену заплатил наш народ в этой войне. В победе над силами нацизма, фашизма миллионы людей отдали свои жизни. Но, к сожалению, у самых границ нашей Родины неонацизм не только пророс, но и поддерживался антинародными, хотя и государственными структурами. Нацисты решили в этот раз начать уничтожение людей с земли Донбасса. Но нашему народу хорошо известны заповеди предков, что своих мы никогда не бросаем и всегда приходим на помощь людям, оказавшимся в беде. И так стало и в этот раз. Исчерпав все меры дипломатической защиты, Президентом страны, Верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным было принято решение об осуществлении специальной военной операции по защите Донбасса, по защите жизни людей – детей и стариков, по денацификации и демилитаризации Украины».

Жители Самарской области горячо откликнулись на призыв о помощи жителей Донбасса, на ту беду, в которой оказались наши братья. В регионе формируется Самарский батальон, что является продолжением славных традиций наших дедов и прадедов. Именно поэтому сегодня на памятном мероприятии было развернуто Самарское Знамя – символ силы духа и чести самарцев, символ помощи нашим братьям, символ бессмертного подвига солдата и офицера.

«Сотни тонн гуманитарной помощи направлены, тысячи добровольцев сегодня защищают народ Донбасса и помогают восстанавливать мирную жизнь. Самарский батальон, который сегодня под Самарским Знаменем выступает в защиту людей, человечности, уверен, не посрамит славных подвигов наших предков. Я хочу сказать, что мы никогда не оставим людей в беде. Так не было и так не будет. Я знаю, что и в этот раз зло будет повержено, нацизм будет разбит и Победа будет за нами», – подчеркнул руководитель региона.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Глава города Снежное Донецкой Народной Республики Александр Скворцов в мае этого года подписали соглашение на основе принципов договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ДНР. В соответствии с документом наш регион содействует скорейшему восстановлению экономики и инфраструктуры, а также развитию социальной сферы в побратимском городе. Губернатор неоднократно приезжал в Снежное, общался с людьми, чтобы понять, чем нужно помочь в первую очередь. В город была направлена спецтехника, специалисты, гуманитарная помощь, сейчас идет активная работа по восстановлению хозяйства и социальных объектов.

Также по поручению Дмитрия Азарова ведется совместная патриотическая работа по увековечиванию памяти героев – куйбышевцев, участвовавших во время Великой Отечественной войны в освобождении Донбасса. В 12 километрах от города Снежное находится священный курган Саур-Могила. При взятии этой высоты в 1943 году погибли более 23 тысяч советских солдат и офицеров, всего в боях за Саур-Могилу погибли более ста тысяч человек, в том числе, уроженцы нашей области. В память о погибших воинах после войны это место было преобразовано в мемориальный комплекс.

Во время проведения поисковых работ удалось установить несколько имен – уроженцев Куйбышевской, а ныне Самарской области. Это Селиванов Сергей Порфирьевич, Утехин Владимир Михайлович, Барсуков Сергей Федорович, Балабанов Вениамин Иванович. Все они погибли в 1943 году, при страшных сражениях около Снежного, долгое время удерживая эту стратегическую для советских войск высоту.

Недавно из г. Снежное делегация самарского региона привезла свежеотстреленную в ходе проведения специальной военной операции гильзу, наполненную землей с кургана Саур-Могила. Она временно находится на хранении в военно-историческом музее Дома офицеров Самарского гарнизона. Позже гильзу с землей планируют захоронить у подножия памятника защитникам Донбасса. С инициативой его установки к руководителю региона обратились представители ветеранских и общественных организаций.

«Мы сегодня с трепетом и уважением принимаем землю с Саур-Могилы. Высота, на которой развернулись ожесточенные бои в Великую Отечественную войну, священна для нас. Наши земляки отстаивали независимость нашей Родины тогда, и конечно, память об их подвиге никогда не будет забыта. Я хочу поблагодарить общественные организации, которые вышли с инициативой установки на самарской земле памятника защитникам Донбасса. И считаю, что мы должны справиться с этой задачей к святому и священному для нас празднику – Дню Победы, – подчеркнул Дмитрий Азаров и дал соответствующее поручение Главе областной столицы Елене Лапушкиной. – Считаю, что земля с Саур-Могилы должна быть в основании этого памятника».

Перед церемонией возложения цветов Дмитрий Азаров, согласно Указу Президента России, вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» жителю Тольятти, который исполнил свой гражданский долг по освобождению территории Донбасса от нацизма. Глава региона поблагодарил защитника Родины за службу и упорную, самоотверженную борьбу за жизни людей.

«Я уверен, что мы с гордостью и честью пройдем это непростое время, что мы выстоим и станем сильнее, сделаем так, чтобы нацизм никогда не имел возможности распространения у границ нашей Родины. А если он прорастет где-то еще, Бог судья тем странам, которые это допускают. Но если понадобится противостоять ему и там, Россия это сделает непременно», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Фото: Светлана Осьмачкина / лресс-служба Правительства Самарской области