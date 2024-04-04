Дмитрий Азаров обсудил с главой города-побратима Снежное планы по восстановлению соцобъектов

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе командировки в новые регионы России проинспектировал восстановительные работы на объектах социальной инфраструктуры в городе-побратиме Снежное Донецкой Народной Республики. Также губернатор провел рабочую встречу с главой администрации Снежного Сергеем Ермаковым, в ходе которой стороны обсудили дальнейшие планы по восстановлению объектов.

Так, Дмитрий Азаров побывал в городской школе №15. Здесь в прошлом году благодаря поддержке Самарской области был выполнен капитальный ремонт – впервые со времен постройки здания в 1936 году. Здесь привели в порядок кровлю, инженерные коммуникации, отделали фасад и внутренние помещения, новым оборудованием оснастили пищеблок. Организован в школе и центр детских инициатив. На одной из стен в холле школы изображены достопримечательности – символы Самарской области: монумент Славы, силуэты зданий, вид на которые открывается с площади Славы.

Сейчас в школе учатся порядка 200 ребят. Глава региона осмотрел обновленные учебные классы, спортивный зал, столовую, компьютерный класс, пообщался с учащимися. Младшеклассники в разговоре с губернатором рассказали, что в школу теперь ходить очень приятно – здесь стало тепло, просторно, светло. «Очень нравится спортзал, и школа сама по себе красивая стала», — поделился Егор, один из учеников.

По словам директора школы Ирины Марченко, школа получила учебники и много новых книг. Дети, отметила директор, с удовольствием читают. Девятиклассники также оценили преобразования в школе. На вопрос главы региона о дальнейших пожеланиях они обратили внимание на дооснащение библиотеки новыми стеллажами. Полученные книги пока выставлены не все, поскольку нужна дополнительная мебель. Кроме того, обсудили организацию в школе музея. «По музею готов отдельно помочь, и со стеллажами, и с оборудованием», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Обращаясь к детям, губернатор пожелал им успехов. «На вас надеются и педагоги, и ваши родители, а значит, надеется вся страна. И самое главное сейчас для вас – учеба. Получить знания, чтобы потом быть настоящими гражданами великой страны, настоящими патриотами, людьми, которые будут созидать на родной земле», — сказал он.

Ирина Марченко выразила благодарность главе региона за помощь. Она отметила, что благодаря строителям школа была сохранена в первозданном виде, но теперь заиграла новыми красками. «Это радует и всех удивляет. И надежда у населения появилась, что у нас есть будущее», — сказала она.

Благодаря помощи Самарской области привели в порядок и здание рядом – ясли-сад №7 «Солнышко». Губернатор также оценил проведенные восстановительные работы, осмотрел игровые комнаты. По словам руководителя учреждения, весь персонал очень рад тому, что в обновленный садик начинают возвращаться малыши.

Вопросы совместной работы по восстановлению объектов социальной инфраструктуры города-побратима Дмитрий Азаров обсудил с главой администрации Снежного Сергеем Ермаковым во время личной встречи. В этом году Самарская область поможет в восстановлении более 70 объектов. В их числе 15 организаций дошкольного образования, 12 школ, 2 больницы, а также учреждения дополнительного образования и культуры, дороги и объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Отдельно обсудили ремонт многоквартирных жилых домов. Сергей Ермаков отметил, что десятки зданий нуждаются в замене кровли. Уже в этом году при поддержке Самарской области капитальный ремонт будет проведен в 20 домах.

«Практически все торги уже состоялись, завозятся строительные материалы, начинают заезжать строительные бригады», – отметил Дмитрий Азаров. По словам главы Снежного, ремонт и реконструкция объектов, восстановительные работы по планам начнутся уже в текущем месяце, чтобы справиться с поставленными задачами в обозначенные сроки – до конца осени.

«Еженедельно посещаю социальные объекты, проводим встречи с трудовыми коллективами организаций, организуем сходы граждан. Людей больше всего волнует состояние дорог, работа общественного транспорта и освещение городских улиц», – доложил губернатору Самарской области глава Снежного. Сейчас огни зажигаются лишь на четырех улицах. Сергей Ермаков попросил Дмитрия Азарова направить специалистов из Самарской области, которые смогли бы оценить состояние электросетей, дать экспертную оценку и рекомендации, с чего начать процесс электрификации общественных пространств.

Глава Снежного также обратился с просьбой к губернатору посодействовать в решении вопроса капитального ремонта детского оздоровительного центра, в котором в настоящее время находится пункт временного размещения. Сергей Ермаков добавил, что на его восстановление необходимы средства. Бюджет города ограничен, а перенаправлять деньги с других проектов, например с ремонта дорог, нецелесообразно, потому что их тоже нужно приводить в порядок и строить новые. «Сейчас мы ведем беседы на всех уровнях по поводу восстановления социальных объектов города, но нужны дополнительные усилия и поддержка с вашей стороны», – обратился он к Дмитрию Азарову.

Напомним, в прошлом году Самарская область помогла восстановить 72 объекта Снежного: детские сады, школы, МФЦ, амбулатории, акушерско-гинекологический корпус Центральной городской больницы, военный комиссариат, дороги, жилые дома, коммунальные сети.