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Дмитрий Азаров обсудил поставку комплектующих на АВТОВАЗ с руководством «Роберт Бош Самара»

6 сентября 2021 15:46
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"В последние недели предприятие было вынуждено, к сожалению, останавливать конвейер из-за сложившейся ситуации с поставкой комплектующих."

В понедельник, 6 сентября, Дмитрий Азаров обсудил с руководством АО «АВТОВАЗ» и ООО «Роберт Бош Самара» вопросы поставки комплектующих на автогигант и поддержки трудового коллектива одного из крупнейших в России автомобилестроительных предприятий.

«АВТОВАЗ» – является крупнейшим работодателям на территории Самарской области. В последние недели предприятие было вынуждено, к сожалению, останавливать конвейер из-за сложившейся ситуации с поставкой комплектующих. Мы готовы содействовать тому, чтобы эта ситуация успешным образом разрешилась», – отметил губернатор в начале встречи.

Напомним, сборочные линии на тольяттинском предприятии работают с перебоями с 16 августа. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара». Они, в свою очередь, также испытывают сложности в работе со своими поставщиками.

Губернатор Дмитрий Азаров и Правительство региона на протяжении двух месяцев принимает активное участие в разрешении ситуации, чтобы комплектующие в приоритетном порядке поступали на АВТОВАЗ. Сегодня этот вопрос Дмитрий Азаров обсудил вместе с руководством АВТОВАЗа, гендиректором ООО «Роберт Бош Самара» Людвигом Бэхле, а также Председателем Правительства области Виктором Кудряшовым и руководителями профильных министерств региона.

Участники встречи всесторонне обсудили сложившуюся ситуацию и меры, которые позволят уже в ближайшее время запустить весь производственный цикл автозавода.

Важно отметить, что за первые шесть месяцев текущего года АВТОВАЗ продемонстрировал уверенный рост. Только в России продано более 200 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей LADA. Это на 51% больше, чем в первой половине 2020 года. Доля рынка составила 23% – это лучший результат за последние 10 лет.

«В связи с ростом российского автомобильного рынка, мы планировали значительно увеличить объемы производства, начиная с сентября текущего года. Для этого было принято решение по организации 9-часовых смен и работы в субботу. Дополнительно, чтобы обеспечить рост объемов производства, за летние месяцы на АВТОВАЗ было принято 948 рабочих производственных подразделений. К сожалению, из-за дефицита поставок электронных компонентов мы были вынуждены пересмотреть наш план производства», – отметил вице-президент по персоналу и социальной политике АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Михайленко.

Он подчеркнул, что для минимизации простоя работников увеличен объем производства запасных частей, также организовано дополнительное обучение персонала, продолжают работать сотрудники, выпускающие комплектующие для производства в Ижевске и на заводе Рено в Москве.

При этом Правительством региона во главе с Губернатором и при активном взаимодействии с профсоюзной организацией были найдены возможности по поддержке трудового коллектива завода.

«Сегодня до 15 тысяч работников, в зависимости от режима работы сборочных линий, находятся в режиме простоя с выплатой двух третей заработной платы, – подчеркнул Дмитрий Михайленко. – Для поддержки работников мы перенесли корпоративный отпуск, который был ранее запланирован на конец декабря, на 25-27 августа, с полной выплатой отпускных за эти дни. 24 августа была выплачена премия по итогам работы за первое полугодие в размере 8 тысяч рублей. Кроме того, работники, сделавшие прививку от коронавируса, получают по три тысячи рублей».

После нормализации ситуации с поставками комплектующих от компании «Роберт Бош Самара» завод планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен.

Глава региона выразил благодарность профсоюзной организации и руководству АВТОВАЗа за поддержку людей в этот непростой период. «Я рад, что все предварительные договоренности, которые мы достигли вместе с профсоюзами, исполнены, и предприятие прилагает максимум усилий для того, чтобы купировать негативные последствия для трудового коллектива, связанной с такой напряженной ситуацией по поставке комплектующих», – резюмировал Дмитрий Азаров.

 

Фото:    СОВА

 

Теги: Акценты

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