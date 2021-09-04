Я нашел ошибку
Главные новости:
По словам генерального директора компании «ИНКАТЕХ» Владимира Остудина, в планах на ближайшие 2 года повышение производительности труда на 15% ежегодно.
Дмитрий Азаров обсудил планы по развитию крупного производства кабеля в Нефтегорском районе
В России расширили список наиболее востребованных профессий в экономике.
В России расширили список наиболее востребованных профессий в экономике
На берегу озера в центральной части со стороны главного входа обустроен пляж с деревянным настилом. Рядом — сухой фонтан.
В Нефтегорске состоялось торжественное открытие нового парка, приуроченное ко Дню города 
Правительство России одобрило выделение средств для единовременных выплат в 10 тысяч рублей пенсионерам
Правительство России одобрило выделение средств для единовременных выплат в 10 тысяч рублей пенсионерам
196 человек заболели в Самаре.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
"Нельзя предугадать, какой вирус из существовавших в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад может появиться снова. Они возвращаются..."
Таяние вечной мерзлоты может "пробудить" опасные древние вирусы, заявил ученый
Образовательный центр «Сириус» станет ориентиром для всех российских школ.
Самарские школы будут использовать лучшие практики «Сириуса»
Но с классного руководства его и сняли.
В Свердловской области проспавший 1 сентября совсем молодой учитель не будет уволен
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.85
0
EUR 86.54
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Игроки "Крыльев" Иван Ломаев и Иван Сергеев спели с болельщиками шлягер "3 сентября" в караоке
В Самаре выступили победители Российской студвесны 2021
Дмитрий Азаров: "«Мы бережно относимся к памяти Героев»"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Азаров обсудил планы по развитию крупного производства кабеля в Нефтегорском районе

4 сентября 2021 19:26
119
По словам генерального директора компании «ИНКАТЕХ» Владимира Остудина, в планах на ближайшие 2 года повышение производительности труда на 15% ежегодно.

4 сентября, в субботу, Губернатор Дмитрий Азаров работает в Нефтегорском районе. Здесь он побывал на предприятии «ИНКАТЕХ»  и обсудил с руководством и потенциальными инвесторами перспективы развития компании - одного из крупнейших в регионе и стране производств кабельно-проводниковой продукции.

Губернатор отметил, что сегодня Нефтегорский район активно развивается. Благоустраивается сам Нефтегорск, сёла, открываются новые Дома культуры, приводятся в порядок школы, в которых открываются мини-кванториумы и «Точки роста», ФАПы. Одним из стержневых для экономики города и района предприятий является завод «Инкатех».

Компания «ИНКАТЕХ» была образована в 2020 году и является продолжателем традиций качества производства «Росскат», проработавшего на рынке кабельно-проводниковой продукции более 20 лет.

Компания выполняет полный производственный цикл: от переработки меди в катанку до изготовления кабельно-проводниковой продукции. Здесь изготавливают шахтный и экскаваторный кабель, силовой кабель, обмоточный провод, кабель для нефтепогружных насосов, контактный провод для воздушной контактной сети электротранспорта. Выпускаемая продукция пользуется стабильным спросом у ведущих промышленных предприятий и дистрибьюторов электротехнической продукции в России.

После банкротства компании «Росскат» компания переживала непростые времена. Но благодаря поддержке Губернатора и Правительства региона удалось сохранить одно из ведущих предприятий страны в сфере кабельной промышленности и рабочие места для почти 900 жителей региона.

В настоящее время предприятие загружено заказами и уже вышло на 70%-ные производственные мощности. Реализован ряд мероприятий, направленных на стабилизацию работы компании: восстановлена контрактная база, инвестировано более 31 млн рублей на восстановление и ремонт оборудования, увеличена средняя заработанная плата сотрудников за счёт повышения производительности труда.

«Сегодня мы обсудили с руководством, потенциальными собственниками предприятия перспективы его развития. И хочу сказать, что они открываются очень значительные: планируется размещение новых производственных мощностей, внедрение новых технологий. Уверен, это будет сопровождаться и созданием новых рабочих мест, - отметил Глава региона. – Сейчас у компании переходный период, спрос на качественную продукцию предприятия есть, и совершенно точно, объем производства будет увеличен».

По словам генерального директора компании «ИНКАТЕХ» Владимира Остудина, в планах на ближайшие 2 года повышение производительности труда на 15% ежегодно, организация новых рабочих мест за счет новых проектов: строительство цеха электролиза, цеха силового кабеля, складской инфраструктуры с инвестициями в производственные площадки Нефтегорска и Тольятти до 1 млрд руб., а также организация целевых программ для обучения в вузах Самарской области - до 30 мест в год.

Также Губернатор проговорил с руководством компании планы по жилищному строительству. Компания намерена расширяться и привлекать новые квалифицированные кадры, в том числе из других муниципальных образований.

«Очень значимо, что предприятие, которое еще недавно проходило тяжелую процедуру банкротства, предприятие, существование которого вызывало очень большие вопросы, не просто ожило, но и расширяется, развивается, увеличивает объемы производства», - прокомментировал депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, отметив, что строительство жилого дома для сотрудников является важным символом возрождения и развития этого знакового предприятия.

Положительную динамику развития заметили и работники предприятия.

«Простоев нет, «ИНКАТЕХ» закупил новую удобную спецодежду, на территории порядок, приятно ходить на работу, - сообщил заместитель начальника производства Александр Заречин. - Руководство регулярно встречается с коллективом, понимает толк в производственных процессах, выстраивает диалог. Мы, в свою очередь, понимаем, что рост зарплаты зависит от загрузки производства. В целом, появилось ощущение стабильности».

Одним из потенциальных инвесторов производства является «Акрон Холдинг» - компания, которая вносит огромный вклад в социально-экономическое развитие региона.

«Сегодня сотрудничество с компанией выстраивается по самым разным направлениям. Это не только развитие производства и промышленного потенциала. Также мы активно сотрудничаем в социокультурной сфере. Огромный вклад, за который я хочу лично поблагодарить Павла Анатольевича Морозова, в развитие спорта на территории и Тольятти, и Жигулевска. Думаю, и здесь, в Нефтегорске Павел Анатольевич подключится к этой работе», - отметил Дмитрий Азаров.

Генеральный директор холдинга «Акрон» Павел Морозов поблагодарил Губернатора за поддержку, оказанную им в сложные для предприятия времена, и выразил уверенность, что благодаря серьезной производственной программе и планам инвестиционного развития одно из системообразующих предприятий региона будет расти и развиваться.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
«Ласточку» запустили по туристическому маршруту Сызрань – Самара
4 сентября 2021  11:38
«Ласточку» запустили по туристическому маршруту Сызрань – Самара
371
Воспитанники Новокуйбышевского Центра технического творчества детей «НОВАпарк» представили Дмитрию Азарову и Александру Хинтшейну свои наработки.
3 сентября 2021  20:38
Образовательные программы новокубышевского «НОВАпарка» станут доступными для всех школьников региона
780
Самарский зоопарк может не получить лицензии на 2022 год
3 сентября 2021  14:02
Самарский зоопарк может не получить лицензии на 2022 год
713
Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память погибших во Второй мировой войне
3 сентября 2021  13:44
Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память погибших во Второй мировой войне
650
Еще 450 жителей Самарской области заболели коронавирусом
3 сентября 2021  13:05
Еще 450 жителей Самарской области заболели коронавирусом
508
Весь список