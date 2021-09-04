Дмитрий Азаров обсудил планы по развитию крупного производства кабеля в Нефтегорском районе

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4 сентября, в субботу, Губернатор Дмитрий Азаров работает в Нефтегорском районе. Здесь он побывал на предприятии «ИНКАТЕХ» и обсудил с руководством и потенциальными инвесторами перспективы развития компании - одного из крупнейших в регионе и стране производств кабельно-проводниковой продукции.

Губернатор отметил, что сегодня Нефтегорский район активно развивается. Благоустраивается сам Нефтегорск, сёла, открываются новые Дома культуры, приводятся в порядок школы, в которых открываются мини-кванториумы и «Точки роста», ФАПы. Одним из стержневых для экономики города и района предприятий является завод «Инкатех».

Компания «ИНКАТЕХ» была образована в 2020 году и является продолжателем традиций качества производства «Росскат», проработавшего на рынке кабельно-проводниковой продукции более 20 лет.

Компания выполняет полный производственный цикл: от переработки меди в катанку до изготовления кабельно-проводниковой продукции. Здесь изготавливают шахтный и экскаваторный кабель, силовой кабель, обмоточный провод, кабель для нефтепогружных насосов, контактный провод для воздушной контактной сети электротранспорта. Выпускаемая продукция пользуется стабильным спросом у ведущих промышленных предприятий и дистрибьюторов электротехнической продукции в России.

После банкротства компании «Росскат» компания переживала непростые времена. Но благодаря поддержке Губернатора и Правительства региона удалось сохранить одно из ведущих предприятий страны в сфере кабельной промышленности и рабочие места для почти 900 жителей региона.

В настоящее время предприятие загружено заказами и уже вышло на 70%-ные производственные мощности. Реализован ряд мероприятий, направленных на стабилизацию работы компании: восстановлена контрактная база, инвестировано более 31 млн рублей на восстановление и ремонт оборудования, увеличена средняя заработанная плата сотрудников за счёт повышения производительности труда.

«Сегодня мы обсудили с руководством, потенциальными собственниками предприятия перспективы его развития. И хочу сказать, что они открываются очень значительные: планируется размещение новых производственных мощностей, внедрение новых технологий. Уверен, это будет сопровождаться и созданием новых рабочих мест, - отметил Глава региона. – Сейчас у компании переходный период, спрос на качественную продукцию предприятия есть, и совершенно точно, объем производства будет увеличен».

По словам генерального директора компании «ИНКАТЕХ» Владимира Остудина, в планах на ближайшие 2 года повышение производительности труда на 15% ежегодно, организация новых рабочих мест за счет новых проектов: строительство цеха электролиза, цеха силового кабеля, складской инфраструктуры с инвестициями в производственные площадки Нефтегорска и Тольятти до 1 млрд руб., а также организация целевых программ для обучения в вузах Самарской области - до 30 мест в год.

Также Губернатор проговорил с руководством компании планы по жилищному строительству. Компания намерена расширяться и привлекать новые квалифицированные кадры, в том числе из других муниципальных образований.

«Очень значимо, что предприятие, которое еще недавно проходило тяжелую процедуру банкротства, предприятие, существование которого вызывало очень большие вопросы, не просто ожило, но и расширяется, развивается, увеличивает объемы производства», - прокомментировал депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, отметив, что строительство жилого дома для сотрудников является важным символом возрождения и развития этого знакового предприятия.

Положительную динамику развития заметили и работники предприятия.

«Простоев нет, «ИНКАТЕХ» закупил новую удобную спецодежду, на территории порядок, приятно ходить на работу, - сообщил заместитель начальника производства Александр Заречин. - Руководство регулярно встречается с коллективом, понимает толк в производственных процессах, выстраивает диалог. Мы, в свою очередь, понимаем, что рост зарплаты зависит от загрузки производства. В целом, появилось ощущение стабильности».

Одним из потенциальных инвесторов производства является «Акрон Холдинг» - компания, которая вносит огромный вклад в социально-экономическое развитие региона.

«Сегодня сотрудничество с компанией выстраивается по самым разным направлениям. Это не только развитие производства и промышленного потенциала. Также мы активно сотрудничаем в социокультурной сфере. Огромный вклад, за который я хочу лично поблагодарить Павла Анатольевича Морозова, в развитие спорта на территории и Тольятти, и Жигулевска. Думаю, и здесь, в Нефтегорске Павел Анатольевич подключится к этой работе», - отметил Дмитрий Азаров.

Генеральный директор холдинга «Акрон» Павел Морозов поблагодарил Губернатора за поддержку, оказанную им в сложные для предприятия времена, и выразил уверенность, что благодаря серьезной производственной программе и планам инвестиционного развития одно из системообразующих предприятий региона будет расти и развиваться.