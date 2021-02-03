Дмитрий Азаров о ДТП на М-5: наши врачи делают все возможное и невозможное, чтобы спасти жизни пострадавших

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Самара, 3 февраля. Автокатастрофу на трассе М5 "Урал", унесшую жизни 12 человек, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал "страшной трагедией". И подчеркнул, что семьям погибших и пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

- Мы синхронизировали здесь все выплаты с нашими друзьями, соседями из Ульяновской области, - добавил Дмитрий Азаров. - Сейчас уже социальные службы работают, чтобы все меры поддержки, предусмотренные и на государственном, и на региональном уровне, они получили и получали впредь на постоянной основе. Поскольку многие из них носят характер постоянных, - пояснил глава региона.



Как сообщалось ранее, в больницы Самарской области попали пассажиры рейсового автобуса, который столкнулся с фурой. 10 человек погибли на месте, еще двое - по дороге в больницу. 11 человек пострадали, их доставили в больницы Сызрани, Тольятти и Самары.



- На сегодняшний день они стабильные. Наши врачи делают все возможное и невозможное, чтобы спасти жизни этих людей. Очень надеемся, что все получится у наших удивительных медиков. Я уверен, что все жители и Самарской, и Ульяновской областей переживают за здоровье этих людей, желают им скорейшего выздоровления. Знаю, что соболезнование семьям погибших передали тысячи и тысячи жителей двух регионов, - заявил Дмитрий Азаров в эфире телеканала "Россия".



Самому младшему пострадавшему - чуть больше полутора лет. За лечением мальчика губернатор Дмитрий Азаров следит лично. Дмитрий Азаров связался с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем и попросил его провести телемедицинскую консультацию. Рошаль связался с самарскими врачами и дал рекомендации по лечению ребёнка



- Ребенку - год и девять месяцев. И все мы молимся за скорейшее выздоровление этого юного гражданина РФ, - отметил губернатор. - Отдельно хотел поблагодарить Леонида Михайловича Рошаля. Этого замечательного врача, известного на весь мир, который консультировал наших медиков по этому маленькому пациенту. В первую очередь дал своих специалистов для консультации. Приятно было отметить, что все принятые меры нашими врачами оценены очень высоко, передает sova.info.