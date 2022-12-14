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Дмитрий Азаров наградил орденами и медалями Волжских казаков – участников специальной военной операции

14 декабря 2022 21:58
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Сводное подразделение из добровольцев Волжского казачьего войска было сформировано в мае, и после военно-полевых сборов направлено в зону СВО.

В среду, 14 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил государственные награды – Ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За отвагу» – бойцам 15-го казачьего добровольческого отряда «Ермак», которые принимали участие в специальной военной операции.

«Благодарю вас за то, что своим примером еще раз доказываете, что Самарская земля – опорный край державы. Уверен, на ваши подвиги равняются многие. Вы своим мужеством уже вдохновили десятки тысяч защитников Отечества», – обратился Дмитрий Азаров к казакам.

Сводное подразделение из добровольцев Волжского казачьего войска было сформировано в мае, и после военно-полевых сборов направлено в зону СВО. Казаки выполняли задачи на самых сложных направлениях. Первый командир отряда «Ермак» подполковник запаса Павел Кириллов говорит, что из всех боестолкновений казаки выходили победителями.

«Все бойцы пришли в отряд добровольно, по зову сердца, и понимали, зачем пришли, поэтому боевой дух подразделения всегда был на высоте. И задачи отряд выполнял хорошо. Противник чувствовал наше единство, и казаки всегда выходили из боев победителями», – рассказал Павел.

Иерей Самарской епархии отец Анатолий – священник подразделения, рассказал, что казаки сражались мужественно и все вернулись настоящими Героями, ощущая поддержку жителей Самарской области. «Побывав там, скажу, что правда на нашей стороне. Это чувствовалось. Ко мне как к батюшке подходили люди и говорили: «Мы рады, что вы пришли». Мы ощущали помощь земляков и властей Самарского региона. Приходило все, что нужно – спальники, качественное термобелье, носки, продукты. Главное, что все пришло вовремя», – отметил он.

Правительством Самарской области для нужд воинов приобретено снаряжение и автомобиль повышенной проходимости УАЗ 452, регулярно доставляются продукты питания, предметы личной гигиены, медикаменты, сухие пайки.

Помогают бойцам на передовой и самарские казаки. Они уже отправили на передовую специальную технику и оборудование, маскировочные сети, дополнительную экипировку и теплое белье.

Командир «Ермака» с позывным «Нитрит» уверен, что поддержка земляков укрепляет моральных дух бойцов. «Люди готовы сражаться и выполнять свой воинский долг. Есть понимание, что нам надо держать наши рубежи, не пускать нацистов. И то, что творится сейчас там, не должно повториться», – сказал командир.

За мужество и самоотверженность при исполнении гражданского долга «Нитрит» и его боевые товарищи Указом Президента России Владимира Путина награждены орденами и медалями. После молебна, который в соборе Кирилла и Мефодия провел митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий, госнаграды казакам вручил губернатор Дмитрий Азаров.

«Мы верили в вас, мы молились за вас. И я думаю, что молитва помогала вам в бою, помогала вам преодолевать все сложности и тяготы воинской службы, – обратился к защитникам Отечества губернатор. – Со всеми боевыми задачами, которые возлагались на отряд «Ермак», вы с честью и достоинством справились. Не посрамили родной земли, не посрамили казачество, не посрамили традиции. Вы защищали нашу родную земле, вы защищали мир на самарской земле, вы защищали все, что для нас дорого, все, что для нас свято – землю родную, Отечество, веру православную».

Глава региона также поблагодарил митрополита Самарского и Новокуйшевского Сергия, который вместе с самарской епархией поддерживает и молится за воинов. Также губернатор поручил организовать встречи казаков с подрастающим поколением, чтобы молодые люди больше узнали о подвигах отцов.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

 

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