Дмитрий Азаров на ПМЭФ подписал соглашение о реализации нового в стране проекта «Социальный координатор»

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В пятницу, 17 июня, Правительство Самарской области, Агентство стратегических инициатив и АНО «Благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление» на Петербургском международном экономическом форуме заключили трехстороннее соглашение о реализации проекта «Социальный координатор». Документ подписали Губернатор Дмитрий Азаров, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и руководитель некоммерческой организации Антон Яремчук.

Цель проекта - оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Среди ключевых направлений деятельности – медицинская помощь, уход на дому, содействие в трудоустройстве и получении образования, а также – создание доступной среды. Самарская область стала первым регионом в России, где будет реализован проект.

«Люди действительно обращаются за помощью в разных ситуациях. Я очень признателен Агентству стратегических инициатив, лично Светлане Витальевне, за наше сотрудничество. АСИ нам подсказывает массу идей –как новых, так и готовых к реализации, апробированных в других регионах страны кейсов. Многим из того, что размещено в библиотеке АСИ, мы пользуемся, внедряем на территории региона. – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Мы готовы быть пилотной площадкой. «Социальный координатор», на мой взгляд, должен стереть межведомственные границы. Потому что для конкретной семьи зачастую непросто найти, какие меры поддержки есть в сфере образования, здравоохранения, предпринимательства, а у нас обороты набирает социальный контракт. И такой «социальный координатор» – это еще один шаг к той семье, которая нуждается в помощи. По всем направлениям жизни человека, семьи он будет предоставлять помощь, услуги, оказывать содействие, давать дополнительную информацию о тех возможностях, которые сегодня существуют в нашем регионе благодаря мерам поддержки, определенных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным и федеральным Правительством».

«По поручению Президента Российской Федерации мы реализуем национальную социальную инициативу в субъектах страны, целью которой является повышение качества жизни людей через улучшение услуг в социальной сфере – это образование, здравоохранение, социальная поддержка. Самарская область - один из первых регионов, который принимает участие в абсолютно новом для нашей страны проекте в формате помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», – подчеркнула Светлана Чупшева.

По словам руководителя АСИ, этот проект позволит людям не просто получить консультацию, но и найти, привлечь необходимые ресурсы для решения трудной жизненной ситуации как в государственной системе, так в НКО, благотворительных фондах и с привлечением бизнеса. «Мы готовы очень быстро и оперативно помочь конкретному человеку, конкретной семье в Самарской области благодаря такому новому формату поддержки, – уверена Светлана Чупшева. – Мы надеемся, что этот проект станет федеральным и к нему присоединятся другие субъекты России. Но очень важно сейчас отработать вместе с Самарской областью все маршруты, запросы, с которыми люди обращаются, понять, как нам помощь сделать системной, обеспечив межведомственное взаимодействие и привлекая на системной основе необходимые ресурсы».

«Мы будем принимать звонки, уточняя все необходимые потребности, сразу же выяснять, входит ли тот или иной случай в программу госгарантий, можно ли эту помощь получить за счет государства. Если нет - подключать ресурсы благотворительных фондов, некоммерческих и коммерчески организаций, которые смогут помочь людям. Самое главное – объединить ресурсы вокруг людей, для которых важно решение конкретной жизненной ситуации», – рассказал о принципах работы социальных координаторов Антон Яремчук.

Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что пилотный проект будет успешно реализован в Самарской регионе. АСИ «Надеюсь, что благодаря этому проекту межведомственные границы станут прозрачными для конкретного человека, проживающего на территории Самарской области, – отметил Губернатор. – Мы с удовольствием берем те наработки, которые есть в АСИ. Это залог опережающего развития нашего региона».

Фото - Светлана Осьмачкина