Дмитрий Азаров и Максут Шадаев открыли в Самаре Единый центр компетенций Спецсвязи

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Сегодня, 2 сентября, в Самаре открылся Единый центр компетенций ФГУП «Главный центр специальной связи». Старт его работе дали Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной связи» (ФГУП «ГЦСС») было создано 1 августа 1939 года для организации доставки специальной корреспонденции и особых грузов по всей территории России и в другие страны. Спецсвязь предоставляет услуги физическим и юридически лицам по перевозке секретной корреспонденции и отправлений, в том числе содержащих государственную тайну, специальных грузов и грузов оборонно-промышленного комплекса, особо ценных предметов: официальная государственная документация, произведения искусства, религиозные и исторические реликвии, научные приборы, вооружение и другое. Сегодня филиальная сеть ФГУП «ГЦСС» объединяет 71 управление и более 170 отделений, что позволяет обслуживать более 2500 городов. В целом на предприятии работает 6800 человек.

В июле этого года было принято решение о создании в Самаре Единого центра компетенций Спецсвязи. Центр будет управлять и обеспечивать деятельность предприятия с филиалами по всей стране. С инициативой дислоцировать структуру федерального масштаба в Самарской области выступил губернатор региона Дмитрий Азаров и депутат Госдумы РФ, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Предложение поддержал Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев — проект был реализован в короткие сроки.

Фото: пресс-служба облправительства

Работа Единого центра компетенций Спецсвязи, который был размещен на базе Самарского филиала ФГУП «Научно-исследовательский институт радио — СОНИИР» (ул.Советской Армии, 217), стартовала с запуска call-центра.

«Идея открытия в Самаре Единого центра компетенций Спецсвязи обсуждалась во время моей предыдущей поездки в Самару в 2020 году. Хорошая практика, когда крупные предприятия открывают региональные центры и часть функций передают в регионы. Это позволяет построить работу и развиваться, не концентрируя все подразделения в Москве», — отметил Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Уже сейчас Единый центр компетенций в онлайн-режиме круглосуточно ведет полный контроль за маршрутом следования транспорта и безопасностью грузов. Так сегодня Спецсвязь занимается доставкой бюллетеней и иной избирательной документации до избирательных участков. Спецсвязь забирает документы непосредственно из типографии, в которой осуществляется печать. Бюллетени загружаются в машину в опечатанных пачках. Погрузка проводится в присутствии уполномоченных лиц избиркома и Спецсвязи. По прибытию на место документы передаются уполномоченным лицам территориальных комиссий. «Наглядно и очень важно для избирателей, жителей Самарской области, видеть весь этот процесс: как он контролируется, насколько прозрачен, что не допускается сбоев и отклонений от действующего законодательства», — сказал Губернатор Дмитрий Азаров.

Постепенно функционал Единого центра компетенций Спецсвязи будет расширяться. В Самаре будет вестись прием заявок и обращений клиентов, обработка первичной бухгалтерской документации, кадровый учет, IT – поддержка.

Глава региона Дмитрий Азаров обратил внимание на положительный эффект для Самарской области от создания в регионе такого центра. «Благодаря подобным федеральным решениям возникают новые рабочие места и новые возможности. Наш регион получает и расширяет свои компетенции. Все это позволяет развивать экономику региона, предоставлять сервисные услуги для бизнеса, хозяйствующих субъектов и жителей. Хочу поблагодарить Максута Игоревича за поддержку проекта. И благодарю Александра Евсеевича Хинштейна, который сразу эту идею подхватил, в Москве ее сопроводил на всех этапах и уровнях», — подчеркнул Губернатор.

Реализация проекта позволила создать порядка ста рабочих мест, привлечь федеральные средства и повысить значимость региона как крупнейшего транспортного-логистического центра Поволжья и страны. «Благодаря открытию центра в регионе создается около 100 новых рабочих мест. Инвестиции самого предприятия составили порядка 100 млн рублей. Для Самарской области, как высокоразвитого цифрового региона, это очень важное и почетное событие», — отметил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.