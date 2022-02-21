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Дмитрий Азаров и Игорь Комаров обсудили вопросы размещения вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР в регионе 

21 февраля 2022 21:03
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Дмитрий Азаров доложил полномочному представителю о готовности принять в Самарской области около 1000 человек.

В понедельник, 21 февраля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей командировки в Москву встретился с полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым.

Был затронут широкий круг вопросов социально-экономического развития региона и реализации национальных проектов, инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным.

Дмитрий Азаров рассказал, что по итогам прошлого года регион добился значительных успехов в жилищном строительстве – в эксплуатацию введено свыше 1,8 миллионов квадратных метров жилья; прирост составил около 28% – это лучший результат в ПФО.

На постоянном контроле Губернатора – проблемы обманутых дольщиков: в 2021 году было исключено из реестра 14 объектов, свыше тысячи семей восстановили свои права. В едином реестре проблемных объектов (ЕРПО) осталось 34 долгостроя, где удовлетворения прав ждёт 3070 дольщиков. В региональном перечне – 17 домов, 981 человек; по каждому из них уже найдено решение.

В Самарской области с опережением ведётся работа по переселению граждан из аварийного жилья. Планируемое число жителей, которые должны были до конца прошлого года получить новое жильё взамен аварийного, первоначально составляло 4770 человек, а фактически улучшили жилищные условия 5520 граждан; установленные на 2021 год показатели были перевыполнены. В текущем году в регионе планируется переселить из аварийного жилья порядка 3,5 тысяч человек.

Глава региона также рассказал, что в текущем году будет продолжен ремонт дорог, реализация крупных инфраструктурных объектов, в числе которых мост через Волгу и трасса «Обход Тольятти» в составе международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай».

Продолжится возведение и реконструкция социальных объектов. По линии здравоохранения в 2022 году запланировано возведение 17 модульных зданий для размещения подразделений медицинских организаций, в том числе 12 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 офисов врача общей практики, 3 врачебные амбулатории, а также ввод в эксплуатацию пристроя к Нефтегорской центральной районной больнице.

Особое внимание было уделено размещению вынужденных переселенцев с территории ДНР и ЛНР. Дмитрий Азаров доложил полномочному представителю о готовности принять в Самарской области около 1000 человек. «Женщины, дети, старики, столкнувшись с явными проявлениями агрессии, покидают свои дома, чтобы просто сохранить свою жизнь. Обращаются, в первую очередь, к Российской Федерации за помощью. И такую помощь мы просто обязаны оказать людям, – отметил Дмитрий Азаров. – Готовность по размещению вынужденных переселенцев на территории нашего региона есть. Налажена полная межведомственная координация, чтобы разместить людей уже по пунктам временного размещения».

«Все работы по подготовке пунктов временного размещения должны быть завершены в кратчайшие сроки. При необходимости людям надо оказать бесплатную медицинскую и юридическую помощь. Особое внимание уделить детям, оставшимся без попечения родителей», – подчеркнул полномочный представитель. По словам Игоря Комарова, все 14 регионов ПФО готовы принять людей, всех прибывших разместят, обеспечат питанием, дети смогут пойти в школы.

 

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