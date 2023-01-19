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Развитию и благоустройству Ташлинского туристско-рекреационного комплекса посвящено совещание, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Дмитрий Азаров: «Главное в Ташле мы сделали – спасли источник»
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Дмитрий Азаров: «Главное в Ташле мы сделали – спасли источник»

19 января 2023 14:28
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Развитию и благоустройству Ташлинского туристско-рекреационного комплекса посвящено совещание, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

19 января православные христиане отмечают один из главных церковных праздников – Крещение Господне, или Богоявление. По традиции в крещенскую ночь верующие после торжественной службы в храмах окунаются в специальные купели. Купания были организованы во всех городах и районах области, в том числе, и в Ташле – одном из главных духовных центров региона и всей страны.  Развитию и благоустройству Ташлинского туристско-рекреационного комплекса посвящено совещание, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с руководителями органов исполнительной власти региона.

Напомним, источник в Ташле, который появился на месте чудесного обретения иконы Божией Матери «Избавительница от бед», является местом притяжения паломников со всей страны. Территория многие годы нуждалась в модернизации. Благодаря усилиям региональных властей, лично Главы региона, вкладу попечителей и жителей области в последние годы ведется ее благоустройство. Объект имеет не только духовную ценность - он важен и с точки зрения развития туристического направления.

Концепция развития духовно-просветительского комплекса в селе Ташла определена совместно с Митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Сергием. Она предполагает обновление непосредственно источника и прилегающей территории, обустройство пешеходного эко-маршрута «Ташлинская тропа», строительство детско-юношеского образовательного лагеря.

«За последний год проведена большая, серьезная работа, и мы, конечно, должны двигаться дальше, несмотря на все существующие сегодня сложности. Мы обязаны сделать все, чтобы это святое место стало по-настоящему комфортным, удобным для паломников, для туристов, и в первую очередь - для местных жителей. Это триединая задача», - отметил Глава региона. Он подчеркнул: «Нужно четко понимать, что мы предполагаем сделать в текущем году. Отдельно обсудим создание детского образовательного лагеря. Этот проект поможет воспитывать здоровое, духовно богатое поколение. Рассчитываю, что мы сделаем все для того, чтобы дети могли с пользой провести лето, получить новые знания, укрепить свой дух и здоровье».

Как доложил глава муниципального района Ставропольский Владимир Медведев, сейчас инженерные и внутриотделочные работы на самом источнике завершены. В 2023 году предстоит благоустроить территорию, обустроить сквер вокруг купели, выполнить освещение и подсветку здания, а также провести обустройство пешеходных маршрутов и организацию парковок. Завершить работы планируется к началу осени.

Глава региона поставил задачу по возможности ускорить сроки, а также уделить внимание организации и культуре проведения работ.

«Главное мы уже сделали – спасли источник. Сделали дренажную систему, проведена огромная работа по очистке источника, природной чаши. Это самая трудоемкая, самая деликатная часть. Теперь нужно, чтобы все это получило достойное обрамление», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

 

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