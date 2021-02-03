Дмитрий Азаров - главам муниципалитетов: "Научитесь содержать дороги так, чтобы жители не жаловались"

59

В этом году дороги городов и районов Самарской области, которые находятся в зоне ответственности муниципалитетов, продолжат приводить в порядок благодаря поддержке из вышестоящих бюджетов. Но важно, чтобы главы городов и районов научились их содержать, отметил в эфире телеканала "Россия" губернатор.

По словам Дмитрия Азарова, колоссальные деньги вкладываются в развитие инфраструктуры: дороги строятся и реконструируются. Порядка 304 км покрытия будет отремонтировано в 2021 году. В том числе муниципальных, которые находятся в зоне ответственности местных властей. В Самаре обновят 30 объектов и 51,76 км, в Тольятти - 13 участков и 21,92 км.



Однако глава региона отметил, что жалобы от жителей городов и сёл на качество содержания дорог продолжают поступать. Поскольку во многих случаях даже организовывать своевременную уборку дорог чиновники так не научились.



- Каждый снегопад куча жалоб идет губернатору - по городам и весям, по муниципальным дорогам в первую очередь, - отметил глава региона.



Он подчеркнул, что ситуацию необходимо исправлять. Финансирование есть, а значит, должен быть и результат.



- У нас, конечно, набалованные главы городов и районов: они считают, что все им из регионального бюджета нужно дать. Я сам был мэром, и мы получали копейки из вышестоящих бюджетов по сравнению с тем, какие деньги сегодня выделяются на городские, сельские муниципальные дороги. Колоссальные деньги выделяем, строим. Слушайте, научитесь содержать дороги так, чтобы жители не жаловались, - заявил губернатор, передает sova.info.