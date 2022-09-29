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Делегации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву, где примут участие в церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

"Делегации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей только что приземлились в аэропорту Москвы", - написал Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, в состав делегаций вошли представители освобожденных территорий, в числе которых члены правительств, депутаты, военкоры, активисты молодежных, ветеранских и профсоюзных организаций, общественно-политические деятели.

Рогов подчеркнул, что 30 сентября представители делегации примут участие в торжественной церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий.

Фото: ru.freepik.com