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Число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех

11 октября 2022 21:42
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В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали.

Число погибших при террористическом акте на Крымском мосту увеличилось до четырех, среди них житель Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"По уточненной информации, всего погибших четверо, в том числе московский судья", — сообщил собеседник агентства.

Представитель другого ведомства, знакомый с ситуацией, также подтвердил, что при теракте погибли четыре человека.

Рано утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв — подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.

 

Фото:  EPA/STRINGER/ТАСС

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