Число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех

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Число погибших при террористическом акте на Крымском мосту увеличилось до четырех, среди них житель Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"По уточненной информации, всего погибших четверо, в том числе московский судья", — сообщил собеседник агентства.

Представитель другого ведомства, знакомый с ситуацией, также подтвердил, что при теракте погибли четыре человека.

Рано утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв — подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.

Фото: EPA/STRINGER/ТАСС