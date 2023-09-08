Британия установит слежку за РФ в Черном море

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Великобритания установит слежку за действиями России в Черном море при помощи разведки. Об этом заявил премьер-министр страны Риши Сунак.

«Мы будем использовать нашу разведку, наблюдение и рекогносцировку для мониторинга российской активности в Черном море», — говорится в пресс-релизе. В материале, опубликованном офисом Сунака отмечается, что спецслужбы Британии будут «указывать России на тревожные признаки».

Ранее над Черным морем заметили рекордное количество самолетов-разведчиков. Их насчитывалось не менее пяти штук. Речь шла о двух самолетах НАТО Boeing E-3 Sentry. Затем самолет Lockheed EP-3E Aries II ВМС США, который много часов летал по петле над Черным морем, пишет Ура.ру.